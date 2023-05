SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião da GOL teve que pousar após a turbina pegar fogo durante decolagem no fim da tarde desta quinta-feira (4) no aeroporto Santos Dumont, no Rio.

O voo G3 2040 operava na rota Rio de Janeiro (SDU) para Porto Alegre (POA), às 17h20, quando a decolagem foi interrompida por uma falha técnica no motor.

A decisão de interromper a decolagem ocorreu nos primeiros metros da pista do aeroporto, segundo a GOL.

As operações do aeroporto já foram retomadas após ficarem suspensas das 17h27 às 18h26 em razão de detritos deixados na pista pelas chamas. Não houve feridos na intercorrência.

Um vídeo compartilhado por um passageiro mostra o fogo próximo a uma das asas da aeronave.

"A tripulação cumpriu os procedimentos previstos e retornou para a posição de estacionamento para realizar o desembarque, que ocorreu sem intercorrências. Para minimizar os impactos aos Clientes, a Companhia está disponibilizando acomodações nos próximos voos. A GOL reforça que todos os procedimentos foram realizados com foco na Segurança, valor número 1 da Companhia", declarou a GOL em nota.

