SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O que revela a primeira derrota de Lula no Congresso, antecipação do 13º para beneficiários do INSS, investigação de um terceiro registro de vacina falso de Bolsonaro e outras notícias para começar esta sexta-feira (5).

GOVERNO LULA

Lula cobra ministro, e 1ª derrota no Congresso expõe recados e legião de infiéis. Resultado em decreto de saneamento mostra insatisfação da base, com destaque para União Brasil, MDB e PSD, com nove ministérios.

PREVIDÊNCIA

Lula antecipa 13º para 30 milhões de beneficiários do INSS. Presidente anunciou decreto prevendo antecipação do abono antes de sua viagem a Londres,

COTIDIANO

PF prende 50 CACs e diz que 6.168 não recadastraram armas no país. Quem não fez o recadastramento pode ser preso, afirmou o ministro da Justiça nesta quinta (4).

JAIR BOLSONARO

PF e CGU investigam vacina falsa de Bolsonaro também em São Paulo. É o terceiro registro falso feito em nome do ex-presidente; as outras duas fraudes, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, embasaram a operação de busca e apreensão na casa do ex-presidente.

RIO DE JANEIRO

MP-RJ identifica repasses de R$ 2 milhões a chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro. Investigação sobre 'rachadinha' analisa se filho de ex-presidente se beneficiou nas transações; OUTRO LADO: Gabinete diz estar à disposição das investigações.

POLÍTICA

STF forma maioria para derrubar indulto de Bolsonaro a Daniel Silveira. Ex-parlamentar havia recebido perdão de ex-presidente após ser condenado a 8 anos e 9 meses de prisão.

JUSTIÇA

TSE cassa prefeito de Brusque (SC) e torna Luciano Hang inelegível. Colegiado entendeu que estrutura da Havan foi usada em favor de Ari Vequi em 2020; empresário alega 'liberdade de expressão'.

JUSTIÇA

Demitido após golpe de 1964 é readmitido em banco depois de 59 anos. Osmar Ferreira era bancário quando foi preso pela ditadura; seis décadas depois, Justiça determinou recontratação.

COTIDIANO

Após críticas, Tarcísio recua e fará mudanças em projeto de reajuste salarial dos policiais. Item que ampliaria o desconto no vencimento dos inativos e pensionistas será retirado, diz governo.

JUSTIÇA

Justiça manda quebrar sigilo bancário de delegada suspeita de favorecer Thiago Brennand. OUTRO LADO: Acusada de receber R$ 250 mil do empresário, Nuris Pegoretti afirma que investigação está sob sigilo.

TELEVISÃO

Marcius Melhem diz ter vídeos contra Dani Calabresa que provam a sua inocência. OUTRO LADO: Defesa da atriz diz que humorista segue tentando intimidar e silenciar mulheres que o acusam de assédio sexual.

CULTURA

Dado e Bonfá tocam Legião Urbana em nova turnê sem usar nome da banda. Em imbróglio na Justiça com o filho de Renato Russo, músicos ganharam o direito de usar a marca, mas não a querem.