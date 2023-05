SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jovem que caiu de 20 metros após uma corda romper em um pêndulo similar a bungee jump no Paraná tinha brincado sobre um divórcio recente pouco antes do acidente.

Rafael Tostas, 22, foi praticar o esporte radical em uma pedreira de Campo Magro (PR) em 11 de fevereiro, três dias antes do próprio aniversário.

O equipamento apresentou problemas durante o salto e o jovem caiu na água no meio do pulo. Tudo foi gravado por amigos e outros visitantes do local.

O jovem lesionou o pescoço, as costas e a lombar, mas as fraturas não atingiram a medula. Ele foi levado ao hospital de helicóptero.

Ele continua fazendo fisioterapia e ainda tem sequelas, sem conseguir levantar objetos pesados.

Rafael publicou o vídeo e o relato sobre a queda nas redes sociais mais de um mês após o acidente. As imagens somam mais de quatro milhões de visualizações e a motivação do pulo levantou dúvidas.

Meu divórcio tinha acabado de sair e eu falei brincando que ia pular para comemorar, mas, na realidade, o divórcio não tem nada a ver com o salto.

Rafael Tostas, ao UOL

O local do salto está embargado pela prefeitura de Campo Magro desde o dia do acidente. Segundo a administração do parque ecológico, o local foi invadido no dia do acidente.