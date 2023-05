SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) falou nesta sexta-feira (5) sobre o fim da emergência internacional da pandemia da Covid-19, e afirmou que o país poderia ter tido menos vítimas com uma postura diferente do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O QUE ACONTECEU?

Lula diz que vidas poderiam ter sido salvas "se não tivéssemos um governo negacionista". "Vidas perdidas pela negação da ciência. Por um governo que não comprou vacinas logo quando foram ofertadas ao país e incentivou o uso de remédios sem comprovação científica", escreveu.

Presidente ressalta que pandemia ainda não acabou. "Tomem as doses de reforço e não deixem de ter o esquema vacinal sempre completo. E o governo federal irá incentivar a saúde, ciência e pesquisa no nosso país. Irá atuar para preservar vidas."

OMS DECRETA FIM DE EMERGÊNCIA INTERNACIONAL DA COVID-19

Organização Mundial da Saúde anunciou que vírus não representa mais uma ameaça sanitária internacional.

Cobertura da vacina foi fundamental para fim da fase mais aguda, segundo os especialistas.

"A batalha não acabou. Provavelmente não haverá um ponto em que a OMS anunciará o fim da pandemia", disse. "O vírus continua a contaminar. Levou anos para que a pandemia [da gripe espanhola] de 1918 terminasse", afirmou Michael Ryan, diretor-executivo da entidade.

Hoje a cada três minutos, uma pessoa ainda morre pela covid-19. Sete milhões de pessoas foram vitimadas pela doença em todo o mundo.