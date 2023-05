SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião do Corpo de Bombeiros precisou fazer um pouso forçado após falha mecânica em Santa Catarina.

A aeronave Arcanjo 04 passava por manutenção rotineira em Lages, a cerca de 230 km de Florianópolis, no Aeroporto Federal Antônio Correia Pinto de Macedo.

Ao fim da manutenção, em voo teste, houve uma falha no trem de pouso, fazendo com que a aeronave pousasse diretamente no solo, segundo informaram os bombeiros.

No momento do voo e pouso forçado, estavam a bordo do avião apenas dois bombeiros militares, sendo eles o piloto e o comandante da aeronave. Eles não se feriram.

Como houve vazamento de combustível, equipes dos bombeiros foram acionadas para apoio na retirada da aeronave do local, e apagaram um princípio de incêndio, combatido com água e espuma.