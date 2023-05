SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou nesta sexta-feira (5) que Covid-19 não é mais uma emergência de saúde global, após mais de três anos. No mesmo anúncio, contudo, a organização reiterou que isso não quer dizer que a pandemia de Covid acabou.

Os termos geram dúvidas. Afinal, emergência de saúde global não é o mesmo que pandemia? Se não é, qual é a diferença? Entenda, a seguir, o que significa cada um dos termos.

*

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA

Uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (PHEIC, na sigla em inglês) indica que a disseminação de uma doença representa um risco para a saúde mundial. No caso da Covid, esse status foi conferido em uma reunião de 30 de janeiro de 2020. Nesta quinta-feira (4), o comitê se reuniu novamente e orientou que a infecção não era mais uma emergência global.

Em um vídeo divulgado pela OMS, Maria von Kerkhove, líder técnica do programa de emergência da Covid-19 da organização, afirma que uma PHEIC é "um evento extraordinário que é determinado por constituir um risco de saúde pública para outros países através da transmissão internacional da doença".

Kerkhove cita alguns aspectos que definem uma emergência de saúde.

"Essa situação é séria, repentina, incomum ou inesperada." Quando uma doença é caracterizada dessa forma, é um indicativo de que os países precisam de uma coordenação internacional para conter o surto.

O termo está previsto no Regulamento Sanitário Internacional, documento de 2005 reconhecido pelo direito internacional que dá diretrizes de ações que devem ser tomadas frente a crises de saúde com potencial global. Uma emergência internacional é o nível mais alto de alarme previsto no regulamento.

A indicação de que uma doença representa uma emergência de saúde global se dá por um comitê formado diante de uma possível ameaça. Os membros desse grupo se reúnem e aconselham o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, sobre a situação, se representa ou não uma emergência.

A avaliação de que a Covid não é mais uma emergência internacional foi acatada por Adhanom e anunciada nesta sexta (5).

Três fatores foram cruciais para analisar a situação da doença:

1. se a Covid ainda era um evento inesperado

2. se representava um risco de disseminação a nível internacional

3. se necessitava de uma coordenação conjunta entre os países

PANDEMIA

Diferentemente da emergência global, a pandemia ainda é um status não muito bem definido pela OMS. A situação foi decretada em 11 de março de 2020.

Segundo Kerkhove, uma pandemia normalmente acontece quando um novo vírus afeta toda a população mundial. "É muito difícil definir quando se atinge um estado em que um novo vírus é uma pandemia", diz.

A especialista também explica que, ao declarar que uma doença é uma emergência de saúde global, o objetivo da OMS é incentivar a adoção, pelos países, do máximo de ações possíveis para barrar a evolução da doença, de modo a evitar que se torne uma pandemia.

No caso da Covid-19, a intenção de conter o vírus antes de ele se tornar pandêmico não se concretizou. Em janeiro de 2020 a OMS declarou que a infecção era uma emergência, e em março daquele mesmo ano a Covid foi classificada como pandemia.

A COVID CONTINUA SENDO UMA PANDEMIA, ENTÃO?

Sim. Mesmo que a Covid não seja mais considerada uma emergência global, ela ainda é uma pandemia, afirmaram diferentes especialistas da OMS nesta sexta-feira. Dessa forma, ações para conter o vírus, como ampla vacinação, continuam necessárias, bem como o fortalecimento de sistemas de saúde pelo mundo.

"Esse vírus veio para ficar. Ainda está matando e ainda está mudando. Permanece o risco do surgimento de novas variantes que causam novos surtos de casos e mortes", afirmou Adhanom.

A organização discute atualmente um documento que definirá medidas de prevenção, preparação e resposta a pandemias.

O grupo que trabalha no material foi estabelecido em dezembro de 2021 pela Assembleia Mundial da Saúde, órgão máximo da OMS. A expectativa é que as discussões sejam feitas ao longo de 2023 até o documento ser finalizado em maio de 2024.

JÁ EXISTIRAM OUTRAS PANDEMIAS?

Além da Covid, a influenza A H1N1 foi caracterizada como pandemia em junho de 2009. Segundo a OMS, o vírus já havia se espalhado para 73 países quando a pandemia foi declarada.

Além da capacidade de disseminação, outro aspecto do patógeno que chamou atenção da organização foi o número considerável de infecções causadas pelo vírus no verão do hemisfério Norte, já que, normalmente, os casos de influenza se concentram nos períodos mais frios do ano.

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE PANDEMIA E EPIDEMIA?

Entenda alguns conceitos relacionados à disseminação das doenças:

Endemia: quando uma certa quantidade de casos que historicamente já ocorrem em determinada região do país. Exemplos brasileiros: doença de Chagas e esquistossomose (barriga d'água).

Surto ou epidemia: ocorrem quando esse nível endêmico (que pode ser 0) é rompido pelo aumento de casos

Pandemia: quando a epidemia afeta vários países ou continentes