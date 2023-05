RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Quatro suspeitos e uma refém morreram após um assalto praticado por uma quadrilha fortemente armada a uma agência bancária em Sítio Novo, no interior do Maranhão, a 641 km da capital São Luís.

O crime ocorreu na madrugada de quinta (4). A polícia fez uma perseguição, e houve troca de tiros durante a fuga dos bandidos, segundo a corporação. O confronto também deixou feridos.

Sete criminosos participaram da ação, ainda de acordo com a polícia. Eles interceptaram uma van com pacientes que fazem tratamento de hemodiálise e os fizeram reféns.

Uma das passageiras, uma mulher de 60 anos, foi baleada na cabeça durante o confronto e morreu na tarde de quinta. Ela havia sido internada na cidade de Imperatriz (MA).

Entre os feridos está uma menina de 1 ano e 7 meses. Ela foi baleada está internada em estado grave, também em Imperatriz.

No confronto, um policial militar que integra a equipe do Centro Tático Aéreo do Maranhão foi atingido com um tiro na perna e encaminhado para uma unidade hospitalar, onde se recupera.

A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão disse, em nota, que segue em buscas na região de Sítio Novo na tentativa de prender os integrantes da quadrilha. Também anunciou que parte do armamento utilizado pelo grupo, como fuzis, pistolas e espingardas, foi apreendido. Investigações sobre a quadrilha foram abertas.

"A identidade de todos ainda está sendo confirmada. Inicialmente, os mortos foram apontados como suspeitos de integrarem a quadrilha. Um posicionamento oficial sobre este quadro será emitido somente após a identificação de todos, processo este que está em andamento", disse o governo estadual, em comunicado.

Na semana passada, três homens morreram em operação da Polícia Militar contra um grupo do "novo cangaço" no Tocantins.