SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Suspeita de cartel, coroação de Charles 3º, quilombo em São Paulo e outras notícias para começar este domingo (7).

POLÍTICA

Suspeita de cartel amplia contrato sob gestão Lula. Aditivos elevam prazo e valor de obras da Engefort, que nega ilicitude; empresa é acusada no caso Codevasf.

MUNDO

Rei Charles 3º é coroado em cerimônia apática, com protestos e sem juramento do povo. Abadia de Westminster abrigou 2.200 convidados; chuva fina desanimou parte da população que se espalhou por parques.

ENTREVISTA

Igreja não é esquerda nem direita, tem como centro o Evangelho, diz presidente da CNBB. Dom Jaime Spengler, novo líder da entidade católica, fala à Folha de S.Paulo sobre aborto, racismo e fake news .

POLÍTICA

Entenda quais itens do PL das Fake News têm relação com moderação de conteúdo.Texto não dá ao governo ou a algum órgão o poder de remover postagens, mas cria obrigações às plataformas.

COTIDIANO

Discord vira terra sem lei com grupos que encorajam crimes sexuais e violência. Promotorias pelo país investigam pornografia infantil em grupos da rede social.

MERCADO

Rio quer converter 1º arranha-céu da América Latina em residencial ou hotel. Prefeitura pretende repassar para investidores edifício histórico A Noite, que abrigou Rádio Nacional.

AMÉRICA LATINA

Chile volta às urnas para eleger nova Constituinte sob apatia geral. Oito meses após rejeitar 1ª versão de texto, população vai à 7ª eleição em dois anos em clima de cansaço.

CULTURA

Montagem de 'O Guarani' com indígenas inflama debate sobre colonialismo. Ailton Krenak modifica obra-prima de Carlos Gomes excluindo balé e inserindo música indígena em espetáculo no Municipal.

LEGISLATIVO

Sozinho, Suplicy abre sessão, preside e discursa para plenário vazio na Assembleia de SP. Único presente na sexta (5) entre os 94 deputados estaduais, petista diz ter vivido experiência inédita.

ESPORTE

Guardiola espalha filhotes treinadores e exibe sua influência no futebol. Arteta, Kompany, Xavi e Ten Hag são alguns dos que trabalharam com o técnico do City e nele se inspiram.

MODA

Estilista de vestido de Janja na coroação de Charles 3º explica o conceito da roupa. Primeira-dama acompanhou Lula com uma peça vermelha de lã.

PRINCESA

Kate Middleton usa brincos de Diana e combina tiara com Charlotte na coroação de Charles 3º , Mulher do príncipe William rendeu comentários nas redes sociais.

CELEBRIDADES

Luan Santana volta a usar look de 'Pequeno Príncipe' que gerou elogios e piadas. Cantor reprisa modelito que causou polêmica em março, quando ele foi comparado a Elvis Presley e à Xuxa dos anos 1990.