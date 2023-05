SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A trancista Thais Medeiros de Oliveira, 25, internada em estado grave em Goiás após cheirar pimenta, recebeu a visita das filhas depois de 80 dias de internação.

O QUE ACONTECEU

A visita das duas meninas foi divulgada neste domingo (7) pela família. Thais recebeu alta da UTI no fim de abril, onde estava internada desde fevereiro após uma queda brusca de pressão.

"Depois de exatos 80 dias elas vão visitar a mamãe, esperamos que essa visita ajude ela ter forças para sair da situação que ela se encontra", diz comunicado divulgado pela família de Thais

RELEMBRE O CASO

Thais estava almoçando com namorado em Anápolis (GO), no dia 17 de fevereiro, e ao cheirar um pote de pimenta durante um almoço teve reações e foi levada ao hospital às pressas.

Os médicos acham que o contato da jovem com a pimenta foi um gatilho. Ela teve uma crise de asma grave, o que fez com que não conseguisse respirar normalmente.

Isso levou à baixa circulação de oxigênio para o cérebro e o coração. Ela teve uma parada cardiorrespiratória.

Resposta a estímulos. Depois que Thais recebeu alta da UTI, a mãe dela se emocionou ao falar sobre a recuperação e disse que a jovem está tendo muitos estímulos.

"Estou muito feliz com isso, é pouca coisa ainda, mas, para quem não estava nem mexendo a pestana do olho, já é um turbilhão de emoções".

Adriana Medeiros, mãe da jovem