SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em ação conjunta, Ibama e PRF apreenderam e queimaram um avião de pequeno porte, uma caminhonete, uma motocicleta e suprimentos usados por garimpeiros ilegais, na região de Iracema, no sul de Roraima, neste fim de semana.

Os equipamentos estavam em estradas e pistas de pousos irregulares. Eles eram usados por garimpeiros ilegais para chegar até a Terra Indígena Yanomami.

No sábado, helicópteros do Ibama flagraram uma aeronave no local, mas o piloto decolou e conseguiu fugir. Já no domingo, os agentes interceptaram um avião, de pequeno porte, que era abastecido com mantimentos, equipamentos e peças de máquinas.

A ação faz parte da "Operação Xapiri", que vem sendo realizada pelo Ibama em parceria com a PRF, Funai e outros órgãos governamentais.

A TI Yanomami enfrenta uma crise humanitária sem precedentes com casos graves de malária e desnutrição severa.

Desde janeiro, uma força-tarefa, que inclui ações sanitárias, de saúde e de retirada total dos garimpeiros, foi criada pelo governo federal para atender os povos indígenas.

Nos últimos 15 dias, pelo menos 17 mortes foram registradas, sendo 8 de madeireiros, um indígena e os demais ainda passam por identificação.

Neste sábado, o corpo de uma mulher foi encontrado na comunidade Uxiu. A identidade da vítima ainda não foi descoberta, mas a suspeita é de que trata-se de uma mulher de origem venezuelana, que teria sido assassinada há alguns dias.