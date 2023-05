SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - PL das Fake News, crise de planos de saúde, interferência na Eletrobras e outras notícias para começar esta segunda-feira (8).

POLÍTICA

PL das Fake News dá margem ampla para órgão inexistente. Lacuna atual empurra debate para o futuro e cria risco de controle estatal.

REDES SOCIAIS

Direita tem explosão de perfis verificados e ganha exposição no Twitter. Selos pagos garantem prioridade aos conteúdos desses assinantes na plataforma.

POLÍTICA

Carlos Bolsonaro dificulta apuração de 'rachadinha' após saque de 90% do salário em 16 anos. Prática complica rastreamento de gastos e difere da movimentação financeira de Flávio Bolsonaro.

COTIDIANO

Um ano após dispersão, moradores de oito ruas ocupadas pela cracolândia relatam rotina de medo. Em comum, depoimentos detalham estratégias para reduzir o risco após aumento da criminalidade no centro da cidade.

LISIANE LEMOS

Preconceito deve ser combatido como doença crônica nas organizações, diz secretária. Lisiane Lemos, nova secretária do Governo do RS, defende que diversidade demanda tempo e dinheiro.

MERCADO

Crise em cascata dos planos de saúde gera queixa de R$ 1 bi em pagamento atrasado. Fornecedores de produtos para cirurgia dizem enfrentar dificuldade para emitir nota fiscal.

ESTATAL

Mercado critica tentativa de interferência na Eletrobras e vê risco para privatizações no setor. Ação do governo no STF pode ter impacto para venda de empresas como Sabesp, Cemig e Copel, dizem analistas.

CULTURA

Morre Palmirinha, que ensinou mulheres a cozinhar para o sustento, aos 91 anos. Apresentadora que marcou a TV estava internada em São Paulo havia cerca de um mês para tratar de problemas renais crônicos.

MUNDO

Ultradireita do Chile vence eleição para Constituinte, em derrota de Boric. Direita obtém maioria absoluta na discussão da nova Carta Magna, após país rejeitar primeira versão do texto.

ESPORTE

Cavalo Doutor Sureño vence centésima edição do GP São Paulo de turfe. Evento foi usado como plataforma para Jockey Club tentar expandir seu público.

TÊNIS

Com triunfo sobre favoritas, Bia Haddad leva título de duplas em Madri. Ao lado de Victoria Azarenka, brasileira supera americanas Jessica Pegula e Coco Gauff.

SÉRIE

Greve dos roteiristas paralisa gravações da temporada final de 'Stranger Things'. Informação foi confirmada pelos irmãos Duffers, criadores e showrunners da produção da Netflix.

TELEVISÃO

Marcelo Faria diz que não leu a Bíblia para estreia na Record: 'Precisa só ler os capítulos'. Após 35 anos na Globo, ator se prepara para 'Reis', sua primeira novela bíblica na concorrente.

FUTEBOL

Às 20h desta segunda-feira, Corinthians e Fortaleza se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.