SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 2-verde do Metrô circula com velocidade reduzida e maior tempo de parada por conta de uma interferência na via, na estação Vila Madalena, na manhã desta segunda-feira (8).

De acordo com o Metrô, os trens da linha 2-verde estão circulando em carrossel de Vila Prudente a estação Clínicas e por via singela entre as estações Clínicas e Vila Madalena. O passageiro deve trocar de trem na estação Clínicas para prosseguir viagem.

Por conta da falha, as linhas 1-azul, 3-vermelha, e 15-prata do monotrilho também são afetadas e operam em velocidade reduzida.

Os trens já chegam às plataformas lotados e muitas pessoas não conseguem entrar. O problema impacta a locomoção de milhares de pessoas nessa manhã, causando um caos.

As plataformas e estações de diversas linhas estão lotadas e algumas escadas rolantes estão inoperantes.

Os usuários reclamam dos constantes problemas no transporte sobre trilhos e falta de informações que atrapalham seus compromissos diários.

Antonio Márcio Barros Silva, gerente de Operações do Metrô, explicou em entrevista ao "Bom Dia SP", da TV Globo, a falha.

"É um aparelho de mudança de via, onde o trem faz o retorno e volta para poder prestar serviço. Quando ele chega na estação Vila Madalena, ele é obrigado a fazer uma manobra para poder voltar e continuar prestando serviço, que é o carrossel que nós falamos. Esse equipamento de mudança de via é que permite fazer esse retorno do trem, essa manobra no trem", disse.

Segundo o gerente do Metrô, o problema ocorreu às 6h13. A manutenção está no local, mas devido ao nível da dificuldade, não conseguiram sanar o problema e por conta disso foi implantada restrição nas demais linhas.

"Não é que a linha-1, a linha-3, e a linha-15 estão com problemas. Na verdade nós fomos obrigados a implantar uma restrição para não levarmos mais passageiros para a linha-2, já que ela não tem condições de prestar o serviço em decorrência dessa falha", explicou.