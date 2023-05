SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), ligado ao MEC (Ministério da Educação), divulgou no final da manhã desta segunda-feira (8) o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023.

A resposta para a solicitação pode ser verificada na página do participante. Quem teve o pedido de isenção ou justificativa de ausência indeferido tem prazo até a próxima sexta (12) para recorrer da decisão.

A isenção da taxa de inscrição para o Enem 2023 está disponível para o participante que esteja cursando a última série do ensino médio neste ano, de qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública. Também tem direito ao benefício o inscrito que cursou todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada, que tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.

O período de inscrições no Enem será de 5 a 16 de junho. Já as provas serão aplicadas em 5 e 12 de novembro.

A aprovação do pedido de isenção ou da justificativa de ausência na edição de 2022 não garante a inscrição no exame. Os interessados em realizar o Enem 2023, isentos ou não, deverão realizar sua inscrição na página do participante, dentro do período indicado.

ENEM

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e de iniciativas como o Prouni (Programa Universidade para Todos).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.