SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de cinco anos morreu após ser atingida por um tiro em uma briga de facções em Fortaleza.

Os tiros foram registrados no bairro de Barra do Ceará na noite do sábado (6);

A criança, identificada apenas como "Thauany", estava na porta de casa quando foi atingida;

Ela chegou a ser levada para o hospital, mas teve a morte constatada no local;

Um adulto que era alvo dos criminosos e um adolescente de 12 anos também foram baleados e continuam internados.

O estado de saúde dos dois feridos não foi divulgado até o momento. O caso é investigado como homicídio e dupla lesão corporal a bala pela 8ª DHPP.

Nenhum suspeito do crime foi preso até a tarde de hoje. O corpo de Thauany foi enterrado na tarde de ontem.