RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A jornalista Talita Galhardo pediu exoneração do cargo de subprefeita de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, após ser destratada pelo prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD). O caso aconteceu no dia 12 de abril, e a demissão foi oficializada no dia 25.

Na ocasião, Paes participava de uma agenda pública na Gardênia Azul, bairro vizinho a Jacarepaguá, e conversava com o vereador Marcelo Diniz (Solidariedade) quando Galhardo tentou responder uma pergunta do parlamentar. O prefeito, então, disse:

"Olha aqui, ele está falando comigo", afirmou Paes, que logo emendou, levantando o dedo: "Te mando embora daqui".

Em nota, o prefeito do Rio lamentou a saída de Galhardo do cargo, mas preferiu não comentar a forma como tratou a ex-aliada. Paes se limitou a dizer que nomeou Marli Peçanha, até então secretária de Ação Comuntária, para substituir a ex-subprefeita.

O pedido de demissão de Galhardo foi feito dias após o acontecimento, porque ela preferiu esperar que Paes voltasse da viagem que fez à China logo após a agenda pública de que participaram. Ela disse ao prefeito que deixaria o cargo no dia 24 à noite, quando ele já estava no Brasil.

À Folha Galhardo confirmou que pediu demissão do cargo por causa da forma como foi tratada por Paes. Ela disse que o prefeito não chegou a pedir desculpas pela fala ríspida e desde então, segundo ela, os dois não se falaram mais.

"Ele falou que política era mesmo assim, mas eu disse: 'prefeito, eu sei que a gente se estressa, o senhor é estressado, eu sou estressada, mas achei desproporcional o que aconteceu'. Eu preferi sair. Mexeu como minha dignidade. Eu, como mulher, me senti muito mal", disse Galhardo à Folha.

Galhardo já foi aliada próxima de Paes e chegou a ser chamada pelo prefeito de "Dudu de saia", uma referência a ele próprio. A relação entre os dois, no entanto, se desgastou no último ano, principalmente durante a eleição. De acordo com aliados, Paes se aproximou de vereadores e políticos de Jacarepaguá contrários à ex-subprefeita com o intuito de que eles fizessem campanha para os postulantes do PSD à Câmara dos Deputados.

A relação de Paes com esses políticos causou mal-estar com Galhardo. No Instagram, ao responder uma post de apoio por causa do episódio com o prefeito, Galhardo escreveu: "Deus sabe a 'guerra' que enfrentei nas ruas e as intimidações. Muitos nem imaginam e julgam, mas todos temos nossos limites. Seguimos pelo certo sempre."

Ela também usou a rede social para anunciar sua saída do cargo e disse que sua decisão não foi técnica, mas humana.

"Todas as trajetórias têm seus limites e, nesse caso, minha decisão não foi técnica, foi humana. Saio de cabeça erguida, com dignidade e a certeza que lutei pelo certo, com honestidade, fé e sempre para melhorar a vida das pessoas. Em breve mando mais notícias e podem ter certeza que muitas coisas boas estão por vir", escreveu.

Por causa da visibilidade à frente da subprefeitura de Jacarepaguá, um dos bairros mais populosos do Rio, Talita Galhardo tem sido visada para as eleições municipais de 2024. Antes do rompimento com Paes, era uma aposta do PSD à Câmara do Rio. Galhardo, contudo, também se aproximou recentemente do grupo político do governador do estado, Cláudio Castro (PL).