No mês que a Igreja Universal dedica à Mãe de Deus, a Bem-Aventurada Virgem Maria, os católicos celebram um de seus títulos mais populares: Nossa Senhora de Fátima. A festividade é comemorada no dia 13 de maio em memória à sua primeira aparição, na Cova da Iria, em Portugal, aos pastorinhos Francisco, Lúcia e Jacinta.

Na Arquidiocese de Juiz de Fora, a data será lembrada em especial naquelas paróquias e comunidades que a homenageiam no nome. Em alguns locais, a novena começou na última quinta-feira (4). No dia 13, além das dezenas de missas em todo o território arquidiocesano, o Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, preside Celebração Solene na sede dos Arautos do Evangelho às 10h. Já na Catedral, a Eucaristia está marcada para as 17h.

Juiz de Fora

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Bairro Nossa Senhora de Fátima

*A Matriz fica na Rua Nossa Senhora de Fátima, 52 – Nossa Senhora de Fátima

Até dia 12 de maio – Novena

19h30 – Missa

Dia 7 de maio – Domingo

14h – Show de prêmios na Rua José Kirchimaier, 432

Dia 13 de maio – Sábado – Festa de Nossa Senhora de Fátima

6h – Missa pelas Famílias e Ato de Consagração à Nossa Senhora, seguidos de café partilhado

12h – Cortejo festivo pelas ruas da paróquia

15h – Missa pelos enfermos

19h – Missa solene e coração de Nossa Senhora

Dia 14 de maio – Domingo

18h – Procissão luminosa de Nossa Senhora de Fátima e Missa, encerrando as atividades

*Haverá funcionamento de barraquinhas nos dias 12, 13 e 14 de maio.

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Bairro Barbosa Lage

*A Matriz fica na Rua Engenheiro Hugo Vocurca Filho, 630 – Barbosa Lage

Até dia 12 de maio – Novena

18h30 – Terço

19h30 – Missa

*Exceto no sábado (6) e no domingo (7), quando o terço será às 18h e a Missa, às 19h.

Dia 13 de maio – Sábado – Festa de Nossa Senhora de Fátima

9h – Missa na Matriz

14h – Missa na Matriz para idosos e enfermos

17h – Procissão luminosa com a oração do terço saindo das comunidades da paróquia e grande encontro na Matriz, às 18h, de onde sairá procissão de Nossa Senhora

19h – Missa Solene

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Bairro Santa Cruz

*A Matriz fica na Av. Dr. Simeão de Faria, 1853 – Santa Cruz

De 10 a 12 de maio – Tríduo

19h30 – Missa

Dia 13 de maio – Sábado – Festa de Nossa Senhora de Fátima

6h – Rosário e Missa

15h – Missa com unção dos enfermos

18h – Procissão saindo da comunidade São Judas para Matriz, seguida de Missa Solene

Igreja Nossa Senhora de Fátima – Linhares (pertencente à Paróquia Nossa Senhora Aparecida)

*A igreja fica na Rua Professor Aguiar Junior, 92 - Bairro Linhares

Até dia 12 de maio – Novena

Dia 4 de maio – Quinta-feira

19h – Missa

De 5 a 9 de maio

19h – Novena

De 10 a 12 de maio – Tríduo

19h – Missa

Dia 13 de maio – Sábado – Festa de Nossa Senhora de Fátima

7h – Terço dos Homens seguido de café partilhado

19h – Procissão saindo do viradouro da Rua Professor Aguiar Junior em direção à igreja, onde haverá Missa

*Haverá funcionamento de barraquinhas de 10 a 13 de maio.

Igreja Nossa Senhora de Fátima e São Cristóvão - Jardim de Fátima (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição)

*A igreja fica na Rua Paulo Garcia, 613 - Bairro Jardim de Fátima

De 10 a 12 de maio – Tríduo

19h30 – Missa

Dia 13 de maio – Sábado – Festa de Nossa Senhora de Fátima

19h – Procissão seguida de Missa

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Igreja Nossa Senhora de Fátima - Vila dos Sonhos (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

*A igreja fica na Rua Geraldo Martins Costa, 295 - Bairro Vila dos Sonhos

De 10 a 12 de maio – Tríduo

19h30 – Tríduo

Dia 13 de maio – Sábado – Festa de Nossa Senhora de Fátima

19h – Missa

Igreja Nossa Senhora de Fátima - Vila Cachoeirinha (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Estradas)

*A igreja fica na Rua José dos Anjos, 196 Bairro Vila Cachoeirinha (Área Rural)

De 10 a 12 de maio – Tríduo

19h – Adoração ao Santíssimo

19h30 – Missa

Dia 13 de maio – Sábado – Festa de Nossa Senhora de Fátima

16h30 – Procissão saindo da Igreja São José (Vila São José) em direção à Igreja Nossa Senhora de Fátima

17h – Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima

18h30 – Show de prêmios e funcionamento de barraquinhas

Dia 14 de maio – Domingo

18h – Missa de encerramento da festa e coroação de Nossa Senhora pelas mães da comunidade

*Após a celebração haverá funcionamento de barraquinhas.

Igreja Nossa Senhora de Fátima - Retiro (pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)

*A igreja fica na Rua Irmã Emerenciana, 141 Bairro Retiro

De 10 a 12 de maio – Tríduo

19h30 – Missa

Dia 13 de maio – Sábado – Festa de Nossa Senhora de Fátima

18h – Procissão seguida de Missa Festiva

Comunidade Nossa Senhora de Fátima - Olavo Costa (pertencente à Paróquia Santíssima Trindade)

*A comunidade fica na Rua Jacinto Marcelino, 591 - Bairro Olavo Costa

De 10 a 12 de maio – Tríduo

19h – Oração do Terço

19h30 – Missa

Dia 13 de maio – Sábado – Festa de Nossa Senhora de Fátima

6h – Missa

14h30 – Oração do Terço

15h – Missa

18h30 – Procissão luminosa saindo do Santuário São Judas Tadeu (Furtado de Menezes) em direção à comunidade

19h30 – Missa Solene na comunidade

*Após esta celebração haverá “Cantata da Padroeira” com Jerônimo e Banda.

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Igreja Nossa Senhora de Fátima – Bairro Jardim Gaúcho (pertencente à Paróquia São Pio X)

*Rua Maria Aparecida Carvalho Silva, 68 - Bairro Jardim Gaúcho (esquina com a Rua Engenheiro José Paschoalino)

De 10 a 12 de maio – Tríduo

19h – Oração do Terço

19h30 - Missa

Dia 13 de maio – Sábado – Festa de Nossa Senhora de Fátima

18h – Oração do Terço

19h – Procissão luminosa saindo da rua Rita Francisca de Jesus em direção à igreja, onde haverá Missa Solene

Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Arautos do Evangelho) – Bosque do Imperador

*A igreja fica na Alameda Santo Antônio, 200 – Bosque do Imperador

Dia 13 de maio – Sábado – Festa de Nossa Senhora de Fátima

10h – Missa Solene e coroação de Nossa Senhora

18h – Terço meditado, seguido de Missa e consagração à Nossa Senhora

Outras cidades do território arquidiocesano

Igreja Nossa Senhora de Fátima – Bicas/MG (pertencente à Paróquia São José)

*A igreja fica na Rua Vitor Cugola, s/n° - Bairro José Alfredo Garcia

De 10 a 12 de maio – Tríduo

19h - Celebração

Dia 13 de maio – Sábado – Festa de Nossa Senhora de Fátima

18h – Carreata saindo da Comunidade em direção à Matriz com a Santa Missa, coroação

19h – Missa na Matriz

Igreja Nossa Senhora de Fátima – Matias Barbosa/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição)

*A igreja fica na Rua Antônio José do Couto, 440 - Monte Alegre

Dias 5, 8 e 12 de maio

19h – Missas preparatórias para a festa

Dia 13 de maio – Sábado – Festa de Nossa Senhora de Fátima

18h – Missa Solene

*Após a celebração, haverá com a venda de pratos típicos.

Igreja Nossa Senhora de Fátima – Lima Duarte/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

*A igreja fica na Rua Arlindo Agenor de Paula, 244 - Bairro Três Porteiras

De 10 a 12 de maio – Tríduo

19h - Celebração

Dia 13 de maio – Sábado – Festa de Nossa Senhora de Fátima

18h30 – Procissão saindo da casa do Geraldo Carrinho, próximo à BR-267

19h – Missa Solene em honra a Nossa Senhora de Fátima

Igreja Nossa Senhora de Fátima – Santa Rita de Jacutinga/MG (pertencente à Paróquia Santa Rita de Cássia)

*A igreja fica em Moinhos (Área Rural)

Dia 13 de maio – Sábado – Festa de Nossa Senhora de Fátima

14h – Procissão e Missa

*Após a celebração, haverá leilão de prendas doadas pelos devotos.

Igreja Nossa Senhora de Fátima – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Glória)

*A igreja fica na Av. Presidente Castelo Branco, 9448 - Bairro de Fátima

De 10 a 12 de maio – Tríduo

Dias 10 e 11 de maio – Quarta e quinta-feira

19h – Missa

Dia 12 de maio – Sexta-feira

19h30 – Missa

Dia 13 de maio – Sábado – Festa de Nossa Senhora de Fátima

12h – Missa

18h – Procissão seguida de Missa

Igreja Nossa Senhora de Fátima – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Glória)

*A igreja fica na Rua Felício José Pereira, s/nº - Mantiqueira Estação (Área Rural)

Dia 7 de maio – Domingo

10h – Cavalgada saindo do campo do América

11h – Funcionamento de barraquinhas e som mecânico

15h – Leilão de gado

*Haverá sorteios de brindes para cavaleiros e amazonas.

Dia 13 de maio – Sábado – Festa de Nossa Senhora de Fátima

12h – Repicar do sino

14h – Gincana e recreação para crianças

16h – Procissão seguida de Missa

18h30 – Leilão de prendas

*Haverá funcionamento de barraquinhas o dia todo.

Igreja Nossa Senhora de Fátima – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Glória)

*A capela fica na Vila Recenvindo – BR 499, Km 6

Dia 13 de maio – Sábado – Festa de Nossa Senhora de Fátima

15h – Acolhida

15h30 - Terço

17h – Santa Missa

*Logo após a celebração, haverá tradicional festa da partilha.

