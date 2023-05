SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rita Lee morreu na segunda-feira (8), aos 75 anos. A cantora e compositora deixa um legado composto por 30 álbuns de estúdio que vieram a se tornar peças cruciais para a música popular brasileira.

Veja a seguir a discografia comentada da artista ?com histórias e curiosidades tão únicas quanto a própria cantora.

*

"BUILD UP"

Lançado em 1970, esse é o primeiro disco solo da artista e foi dirigido por Arnaldo Baptista. Tem onze faixas, incluindo "José (Joseph)", de Nara Leão, e "Prisioneira do Amor".

"HOJE É O PRIMEIRO DIA DO RESTO DA SUA VIDA"

Lançado em 1972, o segundo álbum assinado por Rita é, na prática, parte da discografia dos Mutantes.

A banda havia lançado há poucos meses o álbum "Baurets" pela gravadora Polydor Records, que só autorizava a gravação de outro disco após um prazo estabelecido pelo contrato. Por isso, "Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida" foi creditado a Rita, apesar de ter a participação dos integrantes.

É, aliás, o último disco com a formação clássica dos Mutantes. A obra, repleta de experimentalismo, inclui faixas como "Amor Branco e Preto", "Superfície do Planeta" e "Teimosia".

"ATRÁS DO PORTO TEM UMA CIDADE"

Após a saída de Rita dos Mutantes, em 1972, a artista lançou "Atrás do Porto Tem uma Cidade", em 1974, acompanhada pela banda Tutti Frutti, com quem gravaria também os próximos quatro álbuns.

Com dez faixas, o disco inclui "Eclipse do Cometa", "De Pés no Chão" e o sucesso "Mamãe Natureza".

"FRUTO PROIBIDO"

Gravado pela Som Livre e lançado em 1975, "Fruto Proibido" é um clássico do rock brasileiro e um dos marcos na carreira da cantora.

O disco traz algumas das canções mais conhecidas de sua carreira, como "Agora só Falta Você", "Esse Tal de Roque Enrow", "Luz del Fuego" e "Ovelha Negra".

"ENTRADAS E BANDEIRAS"

Lançado em 1976, o álbum traz canções como "Coisas da Vida", "Corista de Rock", "Com a Boca No Mundo" e "Bruxa Amarela", que foi composta por Raul Seixas e Paulo Coelho.

"BABILÔNIA"

O último disco no qual Rita trabalhou ao lado da banda Tutti Frutti, "Babilônia", lançou em 1978, e inclui nove faixas. Entre elas, se destacam "Miss Brasil 2000", "Disco Voador", "Agora é Moda" e "Eu e Meu Gato".

"RITA LEE" (1979)

Lançado em 1979, "Rita Lee" vem repleto de sucessos, como "Mania de Você", "Chega Mais" e "Doce Vampiro".

O trabalho marca o início da parceria musical entre a cantora e seu marido, o instrumentista Roberto de Carvalho. É a partir desse ano que a dupla começa a fazer shows e discos juntos.

"RITA LEE" (1980)

Registrado com o mesmo nome do álbum anterior ?"Rita Lee"?, o disco de 1980 tem oito faixas e, mais uma vez, é cheio de hits. Há canções como "Baila Comigo", "Caso Sério" e a icônica "Lança Perfume", consagrada como uma das maiores músicas do rock brasileiro.

Foi também com esse disco que a cantora ganhou sua fama internacional.

"SAÚDE"

Incluindo sucessos como "Atlântida", "Banho de Espuma" e "Mutante", o disco "Saúde", de 1981, teve algumas músicas proibidas e outras remodeladas diante da censura vigente do regime militar.

No livro "Favorita", de 2018, a cantora diz que o disco foi considerando um transporte de barreira da conveniência, "com um mergulho mais fundo no erotismo".

Naquele ano, "Banho de Espuma" foi uma das canções mais tocadas no Brasil.

"FLAGRA"

Em 1982, Rita lança "Flagra", álbum de nove faixas, que incluem "Barriga de Mamãe" e "Cor de Rosa Choque" ?ambas canções tiveram suas letras originais alteradas para serem gravadas e lançadas oficialmente, em razão da censores da época.

A música que deu origem ao nome do disco, "Flagra", é repleta de referências ao cinema e foi um sucesso quando lançada. Chegou até mesmo a ser a trilha sonora da abertura da novela "Final Feliz", da Globo.

"BOMBOM"

Gravado em Los Angeles, nos Estados Unidos, e lançado em 1983, "Bombom" teve suas vendas proibídas para menores de 18 anos no Brasil, marcado pela censura ditatorial do período.

A canção "Arrombou o Cofre" chegou a ser definida por um censor ?que havia vetado a letra, apesar da gravação? como uma "composição contendo críticas de cunho político que descambam para o insulto de personalidades públicas como os deputados Ivete Vargas e Paulo Maluf, os ministros Beltrão, Mário Andreazza e Delfim Neto, o general Golbery do Couto e Silva, o vice-presidente Aureliano Chaves e os senhores Jânio Quadros e Solange".

"Bombom" foi ainda mais um dos discos da cantora a ter um enorme sucesso. O álbum inclui hits como "Desculpe o Auê" e "On the Rocks".

"RITA E ROBERTO"

Lançado em 1985, "Rita e Roberto" é mais um disco de Rita e Roberto de Carvalho. O álbum reúne canções como "Vírus do Amor", "Yê yê yê" e "Noviças do Vício".

"FLERTE FATAL"

O disco "Flerte Fatal", de 1987, vendeu milhares de cópias e tem canções como "Bwana", "Xuxuzinho", "Brazix Muamba" e "Pega Rapaz", que foi trilha sonora da novela "Brega & Chique", da Globo.

"ZONA ZEN"

Lançado em 1988, "Zona Zen" tem oito faixas e inclui os sucessos "Livre Outra Vez", "Independência e Vida", "Zona Zen" e "Nunca Fui Santa".

"RITA LEE E ROBERTO DE CARVALHO"

Último disco anterior à separação do casal, "Rita Lee e Roberto de Carvalho", foi lançado em 1990. Entre as dez faixas, há "Perto do Fogo", composição de Rita e Cazuza.

A canção "La Miranda" foi trilha sonora da novela "Lua Cheia de Amor", da Globo.

"RITA LEE" (1993)

Também conhecido como "Big Mamma", "Rita Lee", de 1993, tem 13 faixas e inclui os sucessos "Todas as Mulheres do Mundo", "Filho Meu" e "Mon Amour", que foi trilha sonora da novela "Fera Ferida", da Globo.

"SANTA RITA DE SAMPA"

Após quatro anos de "Rita Lee", a cantora lançou "Santa Rita de Sampa", ao lado de Roberto, com quem havia retomado o relacionamento.

O disco inclui as canções "Santa Rita de Sampa", "Dona Doida", "Menino de Braçanã" e "Homem Vinho".

"3001"

Dois anos após o lançamento de "Acústico" ?disco ao vivo de 1998, gravado ao lado de Cássia Eller, Paula Toller, Titãs e Milton Nascimento?, Rita lançou "3001", que tem 12 faixas e inclui sucessos como "Erva Venenosa", "Pagu" e "O Amor em Pedaços".

"AQUI, ALI, EM QUALQUER LUGAR"

Esse disco, lançado em 2001, traz Rita cantando alguns dos maiores clássicos da banda britânica The Beatles. A artista usou da Bossa Nova para adaptar o som do grupo à cultura brasileira.

"BALACOBACO"

Lançado em 2003, "Balacobaco" fez fama com as faixas "Amor e Sexo", "Tudo Vira Bosta" e "Eu e Mim".

"REZA"

Com 14 faixas, "Reza", de 2012, se tornou um sucesso nacional em pouco tempo e se tornou um dos discos mais tocados naquele ano.

A faixa que dá nome ao álbum fez parte da trilha sonora da novela "Avenida Brasil", da Globo.