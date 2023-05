SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ministra e cantora Margareth Menezes pediu, nesta terça (9), um minuto de silêncio para para homenagear Rita Lee, ícone da música brasileira que morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, e também ao ex-deputado federal David Miranda, que faleceu nesta terça-feira, aos 37 anos.

O QUE ACONTECEU

A ministra foi avisada da morte da cantora quando participava de audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Margareth pediu um momento de interrupção.

Margareth Menezes ficou muito emocionada e a senadora Damares Alves (PL-DF) sugeriu que a sessão fosse interrompida, caso preciso, devido "ao carinho que a ministra tem por Rita Lee" e que todos entenderiam.

A ministra agradeceu a sugestão, mas disse que preferia seguir a sessão, e aproveitou para prestar uma homenagem: "É duro, porque hoje também já tivemos o falecimento do deputado David Miranda. Então, para nós, são perdas de pessoas que têm uma sensibilidade, uma qualidade, e a Rita Lee especialmente por tudo que ela representa."

Depois, pediu "um momento de silêncio" para Rita Lee e David Miranda. Ela foi atendida pelo presidente da comissão, Flávio Arns (PSB-PR).

"A Rita Lee, não é nem uma questão direta de amizade, apesar do reconhecimento que eu tive em alguns poucos momentos com ela. Mas é pelo que ela simboliza para o Brasil. O que ela simboliza para a Música Popular Brasileira, como uma mulher revolucionária. [...] O legado de Rita Lee tem um lugar nessa construção da cultura do Brasil, principalmente para nós desta área musical.Ministra", disse Menezes.

Os senadores se levantaram em respeito. Ao fim, todos aplaudiram.