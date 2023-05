SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ministra Marina Silva deve ter alta nesta quarta (10) da internação por Covid-19. A titular da pasta de Meio Ambiente e Mudança do Clima deu entrada no último sábado (6) no InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP), na capital paulista, com sintomas de gripe e sinusite.

De acordo com o boletim médico divulgado nesta terça (9), exames de rotina apontam que o estado de saúde é bom e estável. Marina chegou à unidade com tosse, coriza e mal-estar e foi internada por precaução.

A ministra é acompanhada por três profissionais: o cardiologista Sérgio Timerman, a infectologista Tânia Mara Varejão Strabelli, e o diretor da divisão de pneumologia do InCor, Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho.

Na manhã desta terça, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), presidente do PT, disse em uma publicação no Twitter que a ministra foi alvo de ataques de médicos bolsonaristas, que debocharam da sua situação. "É infame ver profissionais da saúde com tanto ódio que usurpa até mesmo o princípio básico da medicina."

A ministra agradeceu a mensagem e disse que espera voltar ao trabalho em breve. "Logo estarei de volta e plenamente recuperada para seguirmos trabalhando pelo Brasil". afirmou Marina.

Tags:

hospital