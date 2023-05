SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um entregador de aplicativo detido hoje por guardas municipais do Rio de Janeiro denuncia ter sido vítima de agressão durante a abordagem realizada no bairro da Tijuca.

Um vídeo recebido pela reportagem mostra o momento em que Renato Luciano dos Santos, 28, recebe um tapa de um dos guardas e é jogado no chão. As imagens foram gravadas por trabalhadores ambulantes, na esquina entre as ruas General Roca e Conde de Bonfim.

Em seguida, o guarda pressiona com o joelho o pescoço do entregador, que grita. Na rua, dezenas de trabalhadores pedem para o guarda ter "calma" e alertam que ele estaria machucando o homem.

Em entrevista à reportagem, Renato Luciano criticou a abordagem e contou que estava conversando com um amigo sobre o trabalho da Guarda Municipal no momento em que os guardas faziam a ronda pelo local. "Eles passaram perto de nós e disseram que eu estava faltando com respeito", disse.

O entregador afirmou que não falou nada para ofender os profissionais do GOE (Grupamento de Operações Especiais), da Guarda Municipal do Rio. "Eu estava conversando com um camelô e, quando eles chegaram, só escutaram eu falando a palavra 'guarda', e já acharam que estava falando deles e que eu não queria ser abordado".

O entregador foi detido e o caso está em andamento na 19ª DP, na Tijuca.

O QUE DIZ A GUARDA MUNICIPAL

A Guarda Municipal informou que os agentes realizavam o patrulhamento de rotina "quando um cidadão que estava comendo um lanche em uma barraca de ambulante começou a provocar os guardas", diz trecho da nota enviada à reportagem.

A GM do Rio alega ainda que no momento da abordagem dos agentes, o indivíduo "ficou mais agressivo e incitando a população contra os guardas" e que vai apurar possíveis excessos na conduta do agente.