SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Telegram manda mensagem contra PL 2630, Trump é considerado culpado por abuso sexual?, velório de Rita Lee acontece nesta quarta (10) e outras notícias para começar esta quarta-feira (10).

PL DAS FAKE NEWS

Telegram distorce PL das Fake News e fala em censura e fim da liberdade de expressão. Empresa envia mensagem a usuários com críticas a PL das Fake News, aprovado no Senado e no aguardo para votação na Câmara.

BANCO CENTRAL

Estou à disposição de Lula para jogar na posição que for mais adequada, diz Galípolo. Secretário é aposta do governo para presidir BC no futuro, mas ele diz não ter recebido sinalização nesse sentido.

GOVERNO LULA

Dino tem embate com Moro, Flávio Bolsonaro e Marcos do Val em audiência no Senado. 'Se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores', diz ministro a senador após ser questionado sobre ações do 8/1.

GOVERNO LULA

Grupo de influenciadores pró-Lula repete tática bolsonarista nas redes. Apoiadores do presidente petista promovem veiculação de notícias falsas e ataques à imprensa.

POLÍTICA

Bolsonaristas são chamados de traidores, reagem e abrem crise na base de Tarcísio. Confusão na Assembleia de São Paulo aconteceu devido a projeto de aumento para policiais.

POLÍTICA

Morre ex-deputado David Miranda, marido do jornalista Glenn Greenwald. Ex-parlamentar de 37 anos estava internado desde agosto do ano passado no Rio de Janeiro.

GUERRA DA UCRÂNIA

Lula modera discurso sobre guerra e diz que Ucrânia e UE têm 'suas razões' no conflito. Declaração do presidente ocorre após encontro com premiê da Holanda, Mark Rutte, que já forneceu armas a Kiev.

MUNDO

Trump é considerado culpado por abuso sexual e difamação de jornalista. Caso se torna mais recente revés para ex-presidente que busca disputar corrida pela Casa Branca em 2024.

CULTURA

Velório de Rita Lee será aberto ao público no Ibirapuera, em São Paulo. Corpo da cantora, morta nesta segunda-feira (8) aos 75 anos, deve ser cremado em cerimônia restrita a familiares.

RITA LEE

Ex-nora de Rita Lee emociona fãs ao revelar que neto colocou carta de despedida em um balão. Camila Fremder conta sobre pedido de Arthur, filho da roteirista com o caçula da roqueira e Roberto de Carvalho, Antônio Lee.

LEI DE ZONEAMENTO

Proposta da prefeitura aumenta pressão imobiliária sobre vilas da cidade de SP. Minuta de revisão do zoneamento permite incorporação de lotes e aumenta limite de altura em residências hoje protegidas.

COTIDIANO

Revolta marca velório de homem linchado em Guarujá (SP); polícia investiga o caso. Osil Vicente Guedes foi espancado e morto por um grupo e morreu no último domingo (7).

COTIDIANO

Bebê morre ao ter a cabeça puxada durante parto em BH. Morte ocorreu no Hospital das Clínicas; instituição afirma que vai apurar o que ocorreu durante o procedimento.