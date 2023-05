SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião da Azul saiu da pista ao pousar na madrugada desta quarta-feira (10) no Aeroporto de Salvador (BA) e foi parar em uma área de segurança do local. Ninguém ficou ferido. A informação foi confirmada pela companhia aérea e pelo aeroporto.

Segundo a Azul, o avião que fazia o voo AD 4372 partiu de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, com destino a Salvador e ultrapassou os limites da pista na hora do pouso.

Os passageiros e os tripulantes desembarcaram com segurança, de acordo com a Azul. Eles foram atendidos pela companhia aérea e já deixaram o aeroporto.

"A companhia lamenta eventuais aborrecimentos causados e está prestando toda assistência necessária", diz nota da companhia aérea.

Um passageiro afirmou à TV Bahia que a frenagem não funcionou como deveria na pista molhada e ultrapassou os limites.

Ainda não há informações oficiais sobre o que causou o incidente. O avião continua na área de segurança até o momento e o aeroporto de Salvador funciona normalmente na manhã desta quarta.