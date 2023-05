SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A PF prendeu nesta quarta-feira (10) um homem que fingia ser uma menina para obter fotos e vídeos íntimos de crianças e, depois, extorqui-las com as imagens.

O homem foi detido em Jacareí, no interior de São Paulo. O mandado foi espedido pela 3ª Vara Federal de São José dos Campos.

Segundo as investigações da PF, ele se apresentava com uma menina em aplicativos de mensagens. Quando recebia as imagens, o homem passava a ameaçar e extorquir as vítimas dizendo que iria divulgar os arquivos.

O suspeito foi preso em flagrante após terem sido encontrados centenas de arquivos de pornografia infantil na casa dele. Conforme a PF, os agentes apreenderam o celular do investigado, cinco notebooks e um HD externo. Esses itens vão passar por perícia.

Se os crimes forem confirmados, o homem pode receber pena de até 16 anos. Ele vai responder por armazenar e compartilhar na internet vídeos e fotos que contenham cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo menores de idade, além das extorsões.