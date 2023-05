A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (10) a Operação Diver contra o tráfico internacional de drogas em quatro estados.

Estão sendo cumpridos, ao todo, três mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão em endereços no Rio Grande Sul, Santa Catarina, Espírito Santo e São Paulo, expedidos pela Justiça Federal.

De acordo com a PF, a operação teve início em 29 de março, depois que a corporação e a Marinha do Brasil apreenderam, em Rio Grande (RS), 206 quilos de cocaína ocultos no casco de um navio que tinha como destino o porto de Setúbal, em Portugal.

“A droga foi escondida em uma das caixas de mar (sea chest) do navio, através de atividade de mergulho e acompanhada por meio de rastreadores. A ação passou a ser investigada pela Polícia Federal”, informou a PF.

A partir de uma série de diligências, a PF identificou um mergulhador profissional, cuja função na organização criminosa consistia em armazenar a droga em navios atracados em terminais portuários brasileiros, assim como retirar a droga das caixas de mar, mediante a atividade de mergulho no exterior.

O mergulhador foi preso em São Paulo enquanto embarcava em um voo para a África do Sul.

