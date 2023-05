SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, recebeu alta na manhã desta quarta-feira (10). Ela estava internada desde o último sábado no InCor (Instituto do Coração), em São Paulo, com um quadro de Covid-19 e sinusite.

Os sintomas gripais, como tosse e coriza, motivaram a entrada no hospital por precaução. A ministra foi assistida pelo cardiologista Sergio Timerman, pela infectologista Tania Strabelli e pelo pneumologista Carlos de Carvalho, que assinaram a alta médica.

A doença não afetou os pulmões, e os exames permaneceram estáveis durante o período, segundo o hospital.

"Como a paciente está com esquema vacinal completo para Covid-19, isso contribuiu para que o quadro de saúde fosse controlado. Dessa forma, recebe alta para permanecer em repouso em regime domiciliar", diz o boletim médico do InCor.

Segundo o InCor, vinculado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Marina poderá voltar ao trabalho na próxima semana.

Na noite desta terça (9), a ministra lamentou a morte de Rita Lee aos 75 anos, em um post no Twitter.

"No dizer de Caetano, era a mais completa tradução de São Paulo, a metrópole multifacetada, ao mesmo tempo, tradicional e moderna."

"Descobri em sua biografia outra singular coincidência: sua mãe queria que ela fosse freira (imaginem, Rita Lee freira!), mas ela, é claro, não queria. Comigo foi o contrário: eu sonhava em ser freira, minha mãe não gostava da ideia", escreveu a ministra.