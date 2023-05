SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reaberto em março deste ano como parque municipal, a antiga praça Princesa Isabel vai ser fechada novamente nesta quinta-feira (11) por mais 120 dias para a conclusão das obras de revitalização do local.

De acordo com a Subprefeitura Sé, o parque receberá a reforma da área do passeio e da quadra esportiva, implantação de playground e de pet play (espaço para animas de estimação), e instalação de equipamentos de ginástica para terceira idade e de bancos.

O local está em obras praticamente desde que a cracolândia saiu do local, em maio do ano passado. Os usuários ocuparam a praça por dois meses, até serem expulsos em uma ação da Polícia Civil.

Os dependentes migraram, então, para outros pontos do centro de São Paulo, até se fixarem recentemente em ruas da Santa Ifigênia.

A revitalização, segundo a Prefeitura de São Paulo, foi dividida em três etapas. A primeira envolveu a recomposição da praça com equipes próprias de corte de mato, poda de árvore, limpeza geral e reparos diversos, logo após a saída dos dependentes químicos.

A segunda fase, de agosto até março, foi a contratação de uma empresa para fornecimento e instalação de gradil para cercar o local, transformando-o em parque.

E a última fase é justamente a que se inicia nesta quinta. A programação inicial era de que todo o processo se encerrasse em março deste ano, mas houve atrasos em todas as etapas. Assim, a nova previsão é que o espaço seja entregue aos moradores da região em meados de setembro.

"Após essas intervenções, o parque Princesa Isabel será transferido à Secretaria do Verde e Meio Ambiente e aberto à população para utilização do espaço para atividades esportivas e de lazer", declara o subprefeito da Sé, Alvaro Camilo.

No dia 1º de abril, reportagem da Folha de S.Paulo mostrou que os frequentadores conviviam com sinais de abandono da administração pública, com mato alto, sujeira, abandono do tanque de areia, piso irregular em algumas partes, além de equipamentos quebrados.

Em nota, a Subprefeitura Sé afirmou que vem realizando obras de infraestrutura e zeladoria no local, como "restauração da cobertura vegetal, mapeamento arbóreo, poda preventiva e supressão de árvores, reforma de canteiros e calçadas, limpeza de galerias de águas pluviais, construção de um jardim de chuva, pintura e limpeza da área".

A base fixa da Polícia Militar, que funcionava dentro da praça desde 2018, foi desativada no dia 21 de abril. A partir de então, o local passou a contar com uma viatura da GCM (Guarda Civil Metropolitana).

Em nota, a gestão Ricardo Nunes (MDB) disse que a GCM realiza o "patrulhamento comunitário e preventivo do parque 24 horas por dia. Durante o dia, o patrulhamento é efetuado por meio de rondas periódicas com motos. Já no período noturno, das 18h às 6h, a GCM mantém o policiamento fixo no local, com uma viatura da Inspetoria de Operações Especiais".