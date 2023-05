SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Contenção de danos em MP do Bolsa Família, Google exclui Brasil em lançamento de rival do ChatGPT, indiciamento de George Santos nos EUA e outras notícias para começar esta quinta-feira (11).

POLÍTICA

Governo Lula cede em MP do Bolsa Família para conter bomba de R$ 19 bi. Executivo precisou concordar em abrir a porta para possibilidade de acumular benefícios do governo.

GOVERNO LULA

Planalto cobra votos e promete emendas e cargos em primeiras reuniões para ajeitar base. Após reunião com Alckmin, PSB diz que derrota no saneamento foi exceção e que é governo 'até o fim'.

POLÍTICA

Conselhão de Lula tem empresariado masculino do Sudeste como maior grupo. Conselho reativado pelo presidente tem sub-representação de todas as regiões, com exceção do Sudeste.

POLÍTICA

Advogado deixa defesa de Mauro Cid, ex-braço direito de Bolsonaro. Defesa do tenente-coronel no caso da fraude de vacinas alegou razões de foro profissional.

TELEGRAM

Telegram apaga mensagem sobre PL das Fake News após ordem de Moraes. Ministro do STF viu ação da plataforma como 'ilícita desinformação atentatória' contra democracia, Congresso e Judiciário.

ESPORTE

Dino manda PF investigar manipulação de resultados em competições esportivas. Ministro da Justiça afirmou que há indícios de que manipulação de resultados têm repercussão interestadual e até internacional.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Google exclui Brasil da lista de 180 países em lançamento do Bard, rival do ChatGPT. Não há previsão de lançamento no país; UE também foi excluída.

PARTIDO REPUBLICANO

George Santos se apresenta à Justiça e vai responder por 13 acusações criminais nos EUA. Deputado é investigado por fraude, lavagem de dinheiro, desvio de verbas e por mentir perante Congresso; ele se diz inocente.

GUERRA DA UCRÂNIA

Diálogo com Zelenski foi de 'criação de confiança', diz Amorim após ida a Kiev. Ucrânia afirma que recebeu de forma positiva intenção de Lula de ajudar na mediação pela paz na guerra.

CULTURA

Rita Lee é velada por centenas de fãs no Ibirapuera, em São Paulo. Cantora, morta nesta segunda-feira (8) aos 75 anos, será cremada em cerimônia restrita a familiares.

DROGAS

Polícia descobre laboratório de K9 no litoral de SP e prende dois. No local, em Guarujá, também foram encontrados pés de maconha para produção de skunk, segundo os agentes.

CELEBRIDADES

Príncipe George pediu que rei Charles 3º mudasse regra para não ser alvo de comentários na escola. Filho mais velho de príncipe William e Kate Middleton quis usar uma calça comprida na coroação.

TURISMO

Com cobrança, mala de mão domina voos e gera confusão. Desde 2016, bagagem despachada tem custo extra; veja dicas de organização.