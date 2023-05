SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal de empresários brasileiros foi encontrado morto dentro do apartamento em que morava em São Francisco, nos Estados Unidos.

Claudionor da Cruz e Andressa Pereira foram encontrados na segunda-feira (8), segundo a família;

Os dois moravam na Califórnia desde janeiro. Claudionor era sócio de um bar no Lago Sul, em Brasília;

Há suspeita de que um vazamento de gás tenha causado as mortes, segundo versão de familiares à TV Globo.

A família tenta arrecadar US$ 20 mil (equivalente a R$ 100 mil) para trazer os corpos de volta ao Brasil com uma vaquinha virtual.

Os dois moravam em Vicente Pires (DF) antes de sair do Brasil. Sócios, familiares e amigos do casal publicaram homenagens nas redes sociais. O bar do qual Claudionor era proprietário não funcionará nesta semana.

"Em memória do nosso amado Claudionor Filho, encerraremos nossas atividades, voltaremos na próxima semana", disse o proprietário através das redes sociais de seu bar.

Alô Grau Bar, em publicação nas redes sociais

O Itamaraty afirmou que tomou conhecimento da situação e disse que "está em contato com as autoridades locais com vistas a apurar as circunstâncias do falecimento" em nota enviada ao UOL.