SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo publicou nesta quinta-feira (11) edital para concurso público que vai contratar 15 mil professores efetivos para atuar nas cerca de 3.500 escolas estaduais paulistas. O estado estava há nove anos sem abrir seleção para docentes da educação básica.

Os salários iniciais são de R$ 5.000 (40 horas semanais) e R$ 3.125 (25 horas semanais).

No ano passado, um dos principais problemas enfrentados pelas escolas foi a falta de professores. Além de não haver a contratação de efetivos por quase uma década, novas políticas educacionais ampliaram a carga horária dos alunos, pressionando ainda mais a demanda por esses profissionais.

Nos últimos nove anos, novos professores só foram contratados em caráter temporário, ou seja, só podiam ficar no cargo por até dois anos. Segundo dados da própria secretaria, dos 216,8 mil docentes da rede, 96,7 mil são temporários (44,6% do total).

O concurso público foi autorizado no início de 2022, ainda na gestão do ex-governador João Doria, mas o edital só foi lançado nesta quinta pela gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

As inscrições para o concurso público começam na segunda-feira (15) e vão até 12 de junho. Elas podem ser feitas pelo site da Vunesp.

Os candidatos farão uma prova objetiva e outra discursiva, que irão ocorrer em 6 de agosto. O certame também prevê envio de prova técnica em formato de videoaula e títulos para classificação.

O candidato deverá escolher qual a sua disciplina de atuação, sendo possível se inscrever em uma ou duas disciplinas, desde que sejam em horários distintos.

As provas acontecem em dois horários, a depender da disciplina de escolha, sendo no período da manhã: artes, biologia, história, educação física, português, matemática e filosofia. E no período da tarde: ciências, física, geografia, inglês, química, sociologia e educação especial.

A taxa de inscrição é de R$ 40 para uma única opção de disciplina e R$ 60 para duas. Doadores de sangue estão isentos. Estudantes e pessoas de baixa renda podem solicitar a redução da taxa. Ambos os casos necessitam de comprovação prévia, conforme critérios do edital.

No ato da inscrição, o candidato deve indicar, por ordem de preferência, sete Diretorias de Ensino para fins de ingresso. Caso, após a realização do concurso não haja vagas disponíveis nas Diretorias de Ensino indicadas, o candidato poderá concorrer a uma vaga nas demais Diretorias de Ensino, de acordo com sua classificação.

PRINCIPAIS DATAS

Período de inscrições: 15/05 a 12/06

Solicitação de isenção ou redução da taxa de inscrição: 15 e 16 de maio

Envio de documentação referente a prova de títulos: 15/05 a 12/06

Envio de videoaula referente a prova prática: 15/05 a 20/07

Aplicação da prova objetiva e discursiva: 6/08

Divulgação do gabarito da prova objetiva: 10/08