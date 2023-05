RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos nove pessoas foram presas após uma tentativa de roubo a uma agência da Caixa Econômica da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (11).

Parte do grupo, de mais de 10 pessoas, estava dentro da agência na região da Praia de Olaria quando a Polícia Civil chegou;

Uma bomba chegou a ser acionada pelos suspeitos no local e troca de tiros foi registrada, mas nenhuma quantia foi levada, segundo a Polícia Civil;

Quatro suspeitos foram presos na agência e cinco após diligências, segundo a TV Globo. Dois feridos por tiros foram levados para hospitais e são escoltados pela PM;

Um cerco foi realizado na Ilha do Governador em busca dos outros suspeitos envolvidos no crime.

A Estrada do Galeão, que dá acesso à Ilha do Governador, ficou com trânsito intenso nos dois sentidos por causa do cerco policial. A movimentação foi normalizada por volta das 10h, segundo o Centro de Operações Rio.

Um carro roubado foi recuperado durante o cerco, segundo a PM. As investigações ficarão a cargo da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais).