SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal afirma investigar eventuais abusos ou falhas na abordagem de agentes ao deputado estadual Renato Freitas (PT-PR). No último dia 3, o parlamentar embarcava em voo de Foz do Iguaçu rumo a Londrina, no Paraná, quando foi retirado do avião e revistado.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (11), a PF afirmou que Freitas se recusou a passar por medidas adicionais de segurança preestabelecidas, incluindo revista, e seguiu diretamente à aeronave. "Dessa forma, a equipe de inspeção do aeroporto acionou os agentes para que a acompanhasse até o avião e procedesse inspeção devida."

Em nota enviada à reportagem na quarta (10), contudo, a PF afirmou que Freitas havia sido selecionado aleatoriamente para verificação. Disse também que todos os procedimentos foram realizados conforme resolução da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

A reportagem também questionou a Anac sobre a ocorrência, mas não recebeu resposta até publicação deste texto.

O deputado gravou a abordagem e a publicou em suas redes sociais.

No vídeo, é possível ver os policiais federais dizendo que se tratava de inspeção de rotina e que tinham selecionado um grupo de pessoas a serem revistadas. Freitas então argumenta ter sido o único retirado da aeronave.

Um dos agentes abre uma mochila de Freitas. Depois, inspecionam o corpo do deputado. "Quando o sistema pede para fazer tem que ser feito na mochila e na pessoa", diz o policial.

Após a abordagem, Freitas filmou seu retorno à aeronave. Entrando, disse: "Bando de racistas ignorantes". Passageiros tentaram acalmá-lo. "Graças a Deus, deu tudo certo", afirmou uma mulher. "Tudo certo? Tirando o fato de eu ter sido humilhado", rebateu o parlamentar.

"Nem dá bola. Isso acontece com todo mundo", continuou a passageira. "Todo mundo passa por isso? Quantas pessoas deste voo saíram e foram escoltadas pela Polícia Federal para serem revistadas?", questionou.