SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vira-lata que fugiu de casa em Hortolândia (SP) foi encontrado em Monte Mor (SP) após ser gravado "pegando" um ônibus intermunicipal.

Billy fugiu de casa em 26 de janeiro e era procurado pela tutora, Jéssica Atílio, no bairro em que mora e também por publicações nas redes sociais;

Jéssica já não tinha mais esperanças de encontrar o animal quando, quase duas semanas depois, um vídeo dele foi divulgado;

As imagens mostram Billy "pegando carona" sentado dentro de um ônibus intermunicipal que ia de Campinas a Monte Mor;

Com a popularidade do vídeo, o cachorro foi reconhecido após invadir uma festa em uma casa de Monte Mor e foi devolvido à família de Jéssica.

Billy entrou em uma festa. Eles chegaram a expulsar o cachorro porque não conheciam, mas alguém falou para a Camila [dona da casa]: 'Esse cachorro é aquele cachorro que está famoso'.

Jéssica Atílio, ao UOL

Com uma nova pista sobre o paradeiro de Billy, Jéssica fez uma ligação de vídeo para Camila Roque, que teve a festa de aniversário invadida pelo cachorro.

Mesmo de madrugada, Camila percorreu cerca de 20 quilômetros com o animal até a casa de Jéssica, entregando Billy aos braços da família original ainda na quarta-feira (10).

Ela se ofereceu para trazer ele e eu super topei. Estava muito aflita para esperar o dia seguinte. Ela trouxe ele aqui e ele ficou super feliz quando a gente se encontrou.

Jéssica Atílio, ao UOL

Jéssica se disse agradecida pelo papel de Camila e de Ademir Augusto Dorado, responsável pela gravação do cachorro no ônibus, no resgate do animal.

Ela tenta traçar o caminho seguido pelo cachorro, já que, segundo testemunhas, ele teria entrado no coletivo em Campinas antes de descer em Monte Mor. Agora, Billy, que passou quase duas semanas longe de casa, volta a se adaptar à rotina.