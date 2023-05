SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diversas capitais em diferentes regiões do país devem registrar recorde de frio no ano até o próximo domingo (14), Dia das Mães.

De acordo com a Climatempo, a queda de temperatura é provocada por uma frente fria de origem polar que avança sobre o centro-sul do Brasil e que também deve provocar chuva.

No Sudeste, o excesso de nebulosidade contribui com a sensação de frio. Em São Paulo, a temperatura mais baixa do ano poderá ser registrada na madrugada deste domingo, quando os termômetros devem marcar mínima de 12ºC.

No Sul o frio já chegou, com geada e temperaturas negativas na serra catarinense. Nesta sexta (12) há condições para que o fenômeno se repita na região e também na serra gaúcha.

Em Porto Alegre o frio deve ser mais intenso no sábado (13), com mínima de 9ºC. Em Curitiba a previsão indica que a temperatura mais baixa do ano, de 8ºC, será registrada na madrugada do Dia das Mães.

Já Belo Horizonte pode ter sucessivos recordes de frio nesta sexta (12), no sábado e no domingo, com previsão de mínimas de 16ºC, 15ºC e 13ºC, respectivamente.

Para o fim de semana também é esperada uma queda expressiva de temperatura em Mato Grosso, e Cuiabá pode ter recorde de frio no domingo, com mínima de 12ºC. Em Campo Grande, a temperatura mais baixa do ano, 13ºC, pode ser registrada no sábado.

RECORDES DE FRIO ATÉ AGORA

Confira a seguir as menores temperaturas registradas em 2023 (até 10 de maio) nas sete capitais, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia):

São Paulo: 12,3°C em 21 de abril

Curitiba: 9,2°C em 21 de abril

Porto Alegre: 10,4°C em 20 de abril

Belo Horizonte: 16,4°C em 21 de abril

Rio de Janeiro; 15,0 °C em 21 de abril

Florianópolis: 11,3°C em 20 de abril

Vitória: 20,3°C em 3 de maio