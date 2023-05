RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As polícias Civil e Militar encontraram, no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, uma refinaria de cocaína, 600 kg de maconha, além de 83 motos e 20 carros roubados. A ação ocorreu na manhã desta quinta (11), após investigação que aponta o uso de duas favelas como o que os investigadores chamam de "hub do crime", ou seja, um centro com diferentes atividades criminosas.

"As investigações dão conta que as favelas Parque União e Nova Holanda são um dos principais focos de roubos de veículos e de roubos de cargas em todo o estado do Rio de Janeiro. Vítimas também são sequestradas e obrigadas a realizar transferências bancárias. Então, é muito mais do que vender drogas", disse o delegado Felipe Curi, diretor das delegacias especializadas.

A operação faz parte da operação Torniquete, uma força-tarefa para combater o roubo de carros no Rio, e conduzida pelas unidades especializadas com apoio da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) e do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).

Na madrugada, em outra ação conjunta policial, nove suspeitos foram presos na Ilha do Governador, bairro próximo à Maré. Segundo a polícia, eles colocaram três bombas caseiras em uma agência bancária e foram interceptados antes de detonarem os artefatos com o intuito de abrir o cofre. Cinco deles foram presos dentro de um veículo quando tentavam entrar na Nova Holanda. Outras três pessoas fugiram.

Na operação da Maré, moradores relataram em redes sociais disparos de arma de fogo. Em razão disso, as secretarias municipal e estadual de Educação suspenderam as aulas e cerca de 10 mil alunos ficaram sem atividades escolares.

No total, 11 homens foram presos, um deles no depósito onde foram encontrados carros e motos com placas adulteradas e roubadas. Um fuzil, uma granada e nove pistolas foram apreendidos. Não há feridos. Segundo informações da DRFA (Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis), no local era feita clonagem de veículos para posterior revenda e troca por armas e drogas, além de desmanche de veículos para revenda de peças e uso dos automóveis para roubos.

A polícia apura se a refinaria de cocaína funcionava somente para embalo ou produção da droga. No local, vários frascos de fermento em pó e soluções destiladas foram encontradas. O material será enviado para a perícia.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o "Complexo da Maré se tornou uma das bases operacionais da facção criminosa Comando Vermelho - CV, a qual fornece armamento pesado (fuzis, pistolas e granadas) para a prática de roubos de veículos e de cargas, que são cometidos em diversas regiões do Rio de Janeiro".

A Nova Holanda tem uma das bases da ONG Redes da Maré que recebeu a visita do ministro Flávio Dino, titular do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em março. O ministro recebeu críticas de deputados bolsonaristas, que apontaram a falta de aparato policial. Em entrevista à Folha de S.Paulo na ocasião, a presidente da ONG, Eliana Sousa, tachou as falas de criminalização das favelas.

"É absurdo naturalizar essa fala de que a polícia só pode entrar [na favela] com carro blindado, com armamento muito forte. Assim você está dizendo que todo mundo, os 140 mil moradores, são perigosos. E não um grupo específico, de talvez 500 pessoas, que fica em determinados locais, envolvido com atividades ilícitas, com armas", disse Eliana, em março.