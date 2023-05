SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Governo empenha mais de R$ 1 bilhão em emendas, Anderson Torres é solto, desigualdade de renda atinge menor nível em 11 anos e outras notícias para começar esta sexta-feira (12).

POLÍTICA

Governo Lula acelera liberação de emendas após derrota no Congresso. Gestão petista empenha mais de R$ 1 bilhão e planeja ampliar repasses em meio a pressões de parlamentares.

ELETROBRAS

Lula chama de 'sacanagem' modelo de privatização da Eletrobras. Presidente participou de lançamento da plataforma digital Brasil Participativo em Salvador.

GOVERNO LULA

Dino ganha protagonismo e gera incômodo no governo por estilo centralizador. Ministro da Justiça é fortalecido por Lula, mas recebe críticas por alta exposição.

GOVERNO LULA

PT deixa Lindbergh de fora da CPI de 8 de janeiro após críticas a arcabouço fiscal. No Senado, partido deve indicar seu líder, Fabiano Contarato, e Rogério Carvalho, que integrou G7 na comissão da Covid.

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, é solto após decisão de Moraes. Após ficar preso desde janeiro por suposta omissão nos ataques de 8/1, ex-ministro terá que usar tornozeleira eletrônica.

Bolsonaristas são condenados por bomba em caminhão perto de aeroporto em Brasília.

TSE

TSE condena Nikolas Ferreira e filhos de Bolsonaro por fake news contra Lula. Maioria decide que vídeo compartilhado nas eleições extrapola limites legais; valor da multa ainda não foi fixado.

AUXÍLIO BRASIL

Desigualdade de renda cai para menor nível em 11 anos. Auxílio Brasil de R$ 600 e retomada do mercado de trabalho impactam resultado de 2022, diz IBGE

PARTIDO REPUBLICANO

George Santos confessa estelionato e fecha acordo em processo no Brasil. Deputado republicano terá que pagar R$ 14 mil a lojista em que deu golpe, em 2008.

ECONOMIA

Vale do Jequitinhonha começa a produzir um dos metais mais valorizados do mundo. Região mineira, uma das mais pobres do Brasil, explora lítio, utilizado em baterias para carros elétricos.

CONFUSÃO

Guga Noblat registrará BO contra Mario Frias por agressão e diz que ele 'apareceu do nada me encarando'. Deputado arrancou celular de jornalista e o chamou de anão.

MERCADO

Requeijão com amido? Ministério da Agricultura identifica fraude. Segundo pasta, produto foi vendido com o ingrediente sem indicação no rótulo.

ESPORTE

Ana Paula Borgo, jogadora que defendeu seleção brasileira de vôlei, morre aos 29 anos. Atleta teve diagnosticado um câncer no estômago em setembro do ano passado.

CELEBRIDADES

Família de Jamie Foxx se prepara para o pior, diz site. Ator foi internado no dia 11 de abril, após passar mal no set de filmagens de nova comédia para Netflix.

RESTAURANTES

Saiba onde encomendar almoço para o Dia das Mães em São Paulo. Restaurantes preparam entradas, pratos principais e sobremesas para comer em casa na data.