SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Passageiros de um voo da Gol tomaram um susto quando o avião que partiu de Brasília e já chegava ao Rio de Janeiro arremeteu no momento em que pousava na pista do aeroporto Santos Dumont por causa de uma capivara.

O incidente ocorreu na tarde de ontem, por volta das 18h30, durante viagem do voo 2077, da Gol Linhas Aéreas. Passageiros que estavam na aeronave disseram que o piloto teve que fazer a manobra repentina por conta de uma capivara avistada na pista do aeroporto.

O animal estava próximo à Escola Naval, em local fora da área protegida da pista do aeroporto e foi observado pela equipe operacional até seu completo afastamento do perímetro, garante o órgão.

A Infraero confirmou que as operações do Aeroporto Santos Dumont foram suspensas entre as 18h32 e 18h40 de ontem (11), "devido ao avistamento de uma capivara". "Durante o período, um voo da empresa aérea Gol realizou procedimento de arremetida, tendo pousado logo em seguida normalmente. Não houve registro de cancelamentos de voos", afirma a Infraero, em nota.

A Gol confirmou que o avião do voo G3 2077 arremeteu durante a aterrissagem na capital fluminense "devido à presença de animal na pista". Todo o procedimento seguiu os protocolos de segurança, segundo a companhia. Após liberada a pista, a aeronave pousou normalmente, às 19h05.

Apesar do susto, ninguém se feriu.

O jornalista e DJ Daniel Nahoum estava no voo e fez um post no Twitter contando sobre a sua experiência:

"Fui aterrissar no Santos Dumont agora e o avião arremeteu na hora que ia tocar o solo porque tinha uma capivara atravessando a pista. Surreal, sério. Quase teve um acidente feio. Pior arremetida de avião que já tive. Essas capivaras foram longe demais."