RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um avião da Gol precisou arremeter na quinta-feira (11) em sua chegada ao aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, por causa de uma capivara que apareceu na pista de pouso e decolagem. O animal foi retirado do local por funcionários do aeroporto, e então o avião pode fazer a aterrissagem normalmente. Ninguém se feriu.

O incidente aconteceu com o voo G3 2077, que partiu de Brasília às 17h05 com sentido ao Santos Dumont. A chegada ocorreu às 19h05, após a liberação da pista.

Arremeter é o ato de interromper um procedimento de aproximação quando o pouso não atende aos requisitos de segurança ou por ordem da torre de controle do aeroporto, retomando o voo.

Trata-se de uma manobra segura, segundo a Gol, que permite aos pilotos realizar uma nova aproximação, em condições mais favoráveis -neste caso específico, sem a presença de animais na pista de pouso. A companhia afirmou ainda que o procedimento seguiu os protocolos de segurança.

As operações chegaram a ser suspensas entre as 18h32 e as 18h40 por causa da presença da capivara, de acordo com a Infraero. "O animal estava próximo à Escola Naval, em local fora da área protegida da pista do aeroporto e foi observado pela equipe operacional até seu completo afastamento do perímetro", informou, em nota.

Ainda segundo o órgão, não houve registro de cancelamentos de voos.

Esse é o terceiro incidente registrado no aeroporto Santos Dumont em duas semanas. No último dia 7, um balão caiu próximo à pista de pouso e decolagem e motivou a paralisação das atividades.

No dia 4 de maio, o motor de outro avião da Gol pegou fogo momentos antes da decolagem. As pistas tiveram de ser fechadas, e as operações ficaram suspensas por uma hora para a retirada dos destroços da turbina que se acumularam no local. Ninguém ficou ferido.

Tags:

rio