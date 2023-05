SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um registro do influenciador britânico Timmy Karter viralizou nas redes sociais. Nas imagens, ele mostra a venda de drogas ao ar livre no Rio de Janeiro.

No vídeo, o influenciador é levado de moto até um local que se assemelha a uma feira, com barracas vendendo maconha, cocaína e lança-perfume.

Uma das barracas ostenta um banner do Comando Vermelho, e um dos vendedores pede para o rapaz tirar foto. Karter ainda conta que conhece pessoas da facção.

Logo na sequência, o britânico pega um grama de maconha e se surpreende com o valor, que ele considera baixo. Nesse momento, é possível ver uma maquininha de cartão no balcão com um dos vendedores.

Além da maconha, ele mostra cocaína sendo vendida no local. Karter também se surpreende com o valor e um dos vendedores diz que é "melhor transferir esse pó de R$ 20 para lá", referindo-se à Europa.

A reportagem não teve retorno da Polícia Civil e da Polícia Militar sobre a venda de drogas ao ar livre. O espaço segue aberto para manifestação.