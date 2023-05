SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo registrou frio de 9,9ºC na Capela do Socorro, na zona sul, durante a madrugada de sábado (13). A média na capital ficou em torno dos 12ºC. A previsão é de mais frio para o fim de semana de Dia das Mães.

De acordo com a consultoria Climatempo, a queda de temperatura é provocada por uma frente fria de origem polar que avança sobre o centro-sul do Brasil e que também poderia provocar chuva.

Em São Paulo, chuva leve caiu na cidade na noite de sexta (12). Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas na Prefeitura de São Paulo), não houve registro significativo de chuvas na durante a madrugada deste sábado, e a tendência continua para os próximos dias.

Segundo o CGE, a temperatura mais baixa do ano foi registrada em 21 de abril, em Engenheiro Marsilac, na zona sul, com 5,6ºC, enquanto a média da capital, também recorde do ano, ficou em 11,3ºC.

Além de uma massa de ar frio polar, o que contribui no Sudeste para a baixa de temperaturas é o excesso de nuvens.

Na noite de sexta (12), a prefeitura instalou dez tendas pela cidade para dar alimento e cobertores a pessoas em situação de rua, além de vacinas contra Covid-19 e gripe. Nas tendas, quem aceitar pode ser transportado até um local de acolhimento. A ação faz parte da chamada operação Baixas Temperaturas, que começou em abril.

A administração municipal criou 1,5 mil vagas para o período mais frio do ano. São 901 delas em centros de acolhida e núcleos de convivência da rede de assistência social, e 618 em centros esportivos.

A população pode ajudar por meio do telefone 156 a indicar onde há pessoas em situação de rua que precisem de atendimento. O serviço funciona 24h e a solicitação pode ser anônima. A prefeitura diz que é importante que a pessoa identifique o nome da rua e um número aproximado, além de pontos de referência e características físicas da pessoa.

ENDEREÇOS DAS TENDAS

Centro: Praça da República e Praça Marechal Deodoro

Zona sul: Santo Amaro (Praça Floriano Peixoto, nº 54) e Capela do Socorro (Praça José Boemer Roschel)

Zona norte: Santana (Avenida Cruzeiro do Sul, nº 3.180) e Vila Maria (Praça Novo Mundo)

Zona leste: Guaianases (Praça Presidente Getúlio Vargas, s/n), Itaquera (Avenida Musgo de Flor com Avenida Imperador, embaixo do viaduto Jacu Pêssego) e Mooca (Praça Cid José da Silva Campanella)

Zona oeste: Lapa (Rua do Curtume, s/n ? esquina com Guaicurus)