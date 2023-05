RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ella Reed, uma jovem de apenas 13 anos, se livrou do ataque de um tubarão com socos, em Fort Pierce Beach, entre Miami e Orlando, na Flórida. As informações são do jornal britânico Daily Star.

Ela estava sentada na água quando sentiu uma dor forte de uma pancada do tubarão, na altura do estômago.

A jovem deu os socos que espantaram o animal.

Em seguida, o tubarão voltou e ela sofreu mordidas enquanto tentava se desvencilhar.

Ella foi mordida várias vezes -no estômago, braço, dedo e na parte superior do joelho. A jovem recebeu 19 pontos. Ela disse que ficou orgulhosa de sua reação e sabe que seus ferimentos poderiam ter sido muito piores.