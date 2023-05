SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher comentou em um post do Facebook da polícia de Las Vegas, nos Estados Unidos, que pedia ajuda para localizá-la.

A publicação dizia que Marion Reyes, 36, era tido como foragida após ela remover sua tornozeleira eletrônica. Ela foi pega 7 vezes dirigindo sob influência de álcool ou drogas e, como parte do acordo para não ser presa, ela precisa utilizar o rastreador.

Marion comentou no post para contar sua versão do ocorrido: "Eu nunca removi! Um agente removeu quando eu me entreguei e eles me deixaram ir".

A polícia de Las Vegas respondeu ao comentário dela: "Então por que não se entregar agora? Vamos resolver isso hoje à noite".

A mulher foi até uma delegacia e conversou com um agente, segundo o jornal New York Post.

Um juiz ordenou que Marion passasse dois dias presa por perder uma audiência sobre a condução sob efeito de álcool e drogas.

O programa também faz parte do acordo feito pela mulher após ela ser pega em outubro dirigindo sem estar sóbria.