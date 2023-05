SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - TSE cobra R$ 40 milhões de partidos, licença maior para pais engatinha no Brasil, PF investiga desvios na Presidência de Bolsonaro e outras notícias para começar este domingo (14).

TSE

TSE cobra R$ 40 mi de partidos, e Congresso corre com anistia. Valor se refere a dinheiro público desviado e multas; na terça, CCJ da Câmara deve aprovar perdão.

DIA DAS MÃES

Licença mais longa para pais ajuda mulher a seguir carreira. Pausa remunerada de até 6 meses para pais vem ganhando espaço no mundo mas engatinha no Brasil.

Ter mais filhos tira 40% das mulheres do mercado, e apenas 0,6% dos homens.

7 em cada 10 mulheres são mães no Brasil; metade é solo.

POLÍTICA

PF suspeita de desvio de dinheiro da Presidência por meio de Mauro Cid e a pedido de Michelle. Suspeita envolve assessoria da ex-primeira-dama e funcionários da Ajudância de Ordens da Presidência.

Enfermeira diz à PF que emprestou senha para chefe excluir registros de vacina de Bolsonaro.

PL DAS FAKE NEWS

OAB propõe órgão regulador para plataformas de internet. Sistema para aplicação do PL 2630 teria autorregulação para decidir remoção de conteúdo.

Ex-executivo da ByteDance, dona do TikTok, acusa empresa de práticas ilegais.

ECONOMIA

Governo vai anunciar volta dos carros populares e plano de incentivo à indústria. Ministério do Desenvolvimento escolheu o dia 25 de maio para apresentar o novo pacote.

INSS

Senado aprova projeto que amplia direito à aposentadoria especial do INSS. PL inclui atividades como vigilância e guarda municipal entre categorias com periculosidade.

POLÍTICA

Feira do MST tem simulação de cela da Papuda com bolsonaristas. Intervenção cultural também tinha montagens de stand de tiro, urna de voto impresso e mural com fake news.

CULTURA

Reforma agrária é um tipo de segunda abolição, afirma Gilberto Gil ao abrir a Flup.

YANOMAMI

Yanomamis são explorados na piaçaba em longas jornadas e dívidas por farinha e gasolina. Reportagem vai à região no médio rio Negro e constata avanço de indígenas na extração da fibra utilizada em vassouras.

TURQUIA

Eleição coloca era Erdogan em xeque, sob olhos atentos de Rússia e Otan. Ciclo de 20 anos de poder pode ser encerrado neste domingo.

Crise econômica, mais que terremoto, deve definir destino de líder turco.

RITA LEE

Missa de sétimo dia de Rita Lee será transmitida pela internet na próxima terça. Roberto de Carvalho, viúvo da cantora, compartilhou detalhes da cerimônia em post de rede social.

EUROVISION

Sueca Loreen se torna a primeira mulher a vencer duas vezes o Eurovision. Mesmo a contragosto, festival não conseguiu escapar da política.

TELEVISÃO

Entenda disputa de viúva de Rolando Boldrin com filha por controle da obra dele. Patrícia Boldrin venceu caso na Justiça a partir de desejo do marido, mas herdeiros legais veem inconstitucionalidade.

CINEMA

Cidade de Cannes proíbe manifestações nos arredores do festival de cinema. Evento acontece na França, que vive onda de protestos contra reforma da Previdência.