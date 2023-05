SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial civil foi preso por suspeita de matar quatro colegas de farda dentro de uma delegacia do Ceará na madrugada deste domingo (14).

O suspeito atirou nos quatro colegas dentro da Delegacia Regional da Polícia Civil em Camocim;.

Três escrivães e um inspetor morreram: Antônio Cláudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda, Francisco dos Santos Pereira e Gabriel de Souza Ferreira.

O policial foi preso após o crime e está à disposição da Justiça. A delegacia passa por perícia.

Não há informações sobre se o policial preso trabalhava na mesma delegacia das vítimas.

"Estou absolutamente consternado diante do trágico episódio ocorrido na Delegacia de Camocim. [...] Manifesto a minha solidariedade às famílias, amigos e profissionais da Segurança Pública do Estado. O Governo do Ceará dará todo o apoio necessário aos familiares", disse Elmano de Freitas, governador do Ceará, em publicação nas redes sociais.