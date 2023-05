FORTALEZA, CE (FOLHAPRESS) - Um jovem de 26 anos acusa um shopping de Fortaleza (CE) por prática de racismo após ser expulso do estabelecimento por seguranças. De acordo com o centro comercial, a ação foi motivada por suspeita de importunação sexual e declara que as imagens captadas pelas câmeras serão analisadas.

O caso ocorreu durante a noite deste sábado (13) com Tomas Michael da Silva Adewoye, que é de São Paulo. Ele registrou a ocorrência no 34ª DP na manhã deste domingo (14).

Familiares e amigos que acompanhavam Tomas gravaram vídeos do momento em que ele foi detido e expulso. As imagens mostram um segurança imobilizando Michael por trás, enquanto os outros afastam as pessoas do local.

Em nota, o Shopping Benfica comunicou que apura as imagens e chamou o jovem para ouvir sua versão. Segundo o comunicado, a ação foi necessária, pois, de acordo com o que relatou o supervisor dos seguranças, Tomas estaria gravando mulheres com um aparelho celular.

"Foi necessária a reação para controlar agressões, a fim de preservar a integridade de todos: envolvidos e os demais que não tinham participação no fato ocorrido", diz a nota.

Tomas nega a acusação e alegou, ainda, que foi xingado durante a imobilização. Ele afirma estar com ferimentos leves na orelha.

"Do lado de fora, os seguranças chamaram uma mulher lá de dentro, que eu não tinha visto e nem se identificou, para dizer aos policiais que eu estava importunando a filha dela. Estava com minha mãe, uma senhora de idade, e amigos. Eles não têm provas para me acusar assim", contou Tomas.

Ele relatou que foi ao shopping fazer compras com a família e amigos. Em certo momento, ele diz que se separou do restante dos familiares e parou em um bar na praça de alimentação.

"Parei para beber uma cerveja e fiz vídeos de mim mesmo para câmera, não filmei ninguém. Já tinha percebido que estava sendo vigiado por três seguranças. Não fiz nada e quase fui para a delegacia por importunação sexual", afirmou.

Procurada, a Secretaria de Segurança de Fortaleza não respondeu, até a publicação deste texto, sobre o andamento das investigações.

Fortaleza