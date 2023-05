SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo teve na madrugada desta segunda-feira (15) registro de temperatura de apenas 12ºC, segundo a Climatempo. No começo da manhã, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a temperatura foi ainda menor, registrando 11ºC.

No bairro de Parelheiros, extremo sul, a temperatura observava foi ainda menor, com apenas 9ºC.

No domingo Dia das Mães (14), a temperatura chegou a 6ºC na Capela do Socorro, na zona sul. Na média da cidade, os termômetros chegaram a 11,6ºC.

O dia será de sol entre nuvens e ligeira elevação das temperaturas. A máxima não deve passar dos 23°C. Os percentuais de umidade do ar se mantêm baixos, com valores mínimos próximos dos 32% no período da tarde.

Para os próximos dias, a massa de ar frio de origem polar vai garantir dias ensolarados e tempo estável. Entretanto, as madrugadas ainda seguem frias com pouca elevação da temperatura durante as tardes. A condição de tempo seco faz com que os índices de umidade do ar se mantenham baixos e um pouco acima dos 30%.

Na terça-feira (16) o cenário atmosférico deve se repetir. Madrugada com termômetros em média na casa dos 12°C, vento fraco e probabilidade de formação de névoa úmida e nevoeiro ao amanhecer em alguns bairros e aeroportos. No decorrer do dia, sol entre nuvens e temperatura máxima prevista de 23°C.

A Defesa Civil Municipal, com base nos dados do CGE da Prefeitura de São Paulo, decretou estado de atenção para baixas temperaturas na cidade, às 11h da quinta-feira (11). O estado de atenção para baixas temperaturas é decretado sempre que a temperatura ou sensação térmica marca entre 13°C e 10°C. Já o estado de alerta ocorre sempre que os valores de temperatura e sensação térmica ficam abaixo dos 10°C.