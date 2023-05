SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bobi, um cão da raça Rafeiro do Alentejo, completou 31 anos na quinta-feira (11). Aos 30 anos, ele foi reconhecido pelo Guinness como o cachorro mais velho do mundo, em fevereiro deste ano.

A comemoração de aniversário contou com um cardápio cheio de peixes e pratos tradicionais portugueses -inclusive para o cão, que come comida humana desde filhote. O evento em Leiria, Portugal, foi para mais de 100 convidados de vários lugares do mundo.

Apesar de alguns problemas de visão e certa dificuldade para andar em decorrência da idade avançada, Bobi tem uma boa saúde. A família acredita que a longevidade é resultado do "ambiente calmo e pacífico" em que ele vive, além de uma alimentação balanceada.

O tutor, Leonel Costa, conta que o cão é muito sociável e cresceu solto, sempre rodeado por muitos outros animais.

QUEM É BOBI?

Bobi vem de uma linhagem de cães de longa vida. Sua mãe, Gira, viveu até os 18 anos, marca além da expectativa da raça, que costuma viver no máximo até os 14 anos. O seu tutor tinha apenas 8 anos quando o cãozinho chegou à família.

Bobi é especial, porque olhar para ele é como lembrar das pessoas que fizeram parte da nossa família e infelizmente não estão mais aqui, como meu pai, meu irmão e meus avós, que já partiram deste mundo, disse Leonel Costa, tutor de Bobi