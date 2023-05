SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Alagoas investiga a morte de quatro crianças vítimas de um incêndio na madrugada de ontem (14), em Canapi, no sertão alagoano.

As crianças dormiam no mesmo quarto quando o incêndio começou. As chamas se espalharam pelo guarda-roupas e pelos colchões onde as vítimas dormiam. Elas morreram carbonizadas. As informações são da Polícia Civil.

O fogo teria começado após um curto-circuito em um ventilador que ficava próximo à porta, conforme apontam as investigações preliminares. Entretanto, os investigadores aguardam o laudo da Polícia Científica para terem certeza do que causou o incêndio.

Duas das vítimas, um menino de 9 anos e uma menina de 7, eram filhas do dono da residência, um homem identificado como Lucas Santana. As outras duas crianças, duas meninas de 6 e 4 anos, eram filhas de um pastor identificado como Aldo.

Eles teriam saído de casa para prestar socorro a um homem que estava passando mal, enquanto suas esposas ficaram com as crianças. As mulheres dormiam em um quarto ao lado quando o fogo começou.

Os corpos das crianças foram levados para o IML (Instituto Médico Legal) de Arapiraca, onde passarão por exames de DNA para identificá-las.

O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para prestar socorro. Uma equipe de polícia esteve no local.

Em nota, a prefeitura de Canapi decretou luto de três dias. "Nós canapienses estamos de luto pelo falecimento de quatro crianças ocorrido nessa madrugada. Que Deus em sua infinita misericórdia console todos os familiares nesse momento de dor", disse a gestão municipal.