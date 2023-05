A partir de 1º de setembro, microempreendedores(as) individuais (MEI) que prestam serviços em todo o país e precisam emitir notas fiscais, deverão utilizar o portal único da Receita Federal. O uso deste portal possibilita a unificação das emissões de Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e) e padroniza o documento, trazendo mais comodidade para as empresas.

O portal único da Receita Federal passou a funcionar em abril desde ano. Até setembro, quem é MEI e presta serviços ainda poderá emitir as notas fiscais pelos sites das prefeituras dos municípios onde suas empresas estão localizadas. Apesar do prazo, MEI com interesse em emitir a nota no novo padrão já pode acessar o portal único para se adaptar o quanto antes à migração de plataforma.

“Além da unificação nacional, a emissão das notas fiscais por um portal único simplifica o processo e desobriga quem é MEI de pagar pela obtenção do certificado digital para utilizar notas fiscais eletrônicas. Assim, para emitir o documento a pessoa tem apenas que se cadastrar no sistema e se cadastrar. Com este processo simples, obterá um login e senha que permite emitir de forma imediata suas notas”, explica a analista do Sebrae Minas Laurana Viana.

Outra novidade desse novo sistema será a disponibilização de uma versão mobile, que permite a emissão e visualização da nota fiscal instantaneamente. “Quem presta serviço e vai às empresas ou visita a cada de seus clientes terá mais comodidade para emitir as notas fiscais e poupará tempo e dinheiro”, justifica a analista do Sebrae Minas.

Semana do MEI

Microempreendedores(as) individuais interessados em saber mais sobre o novo sistema de emissão de nota fiscal da Receita e ou outras informações sobre a formalização do negócio, poderão esclarecer suas dúvidas durante a Semana do MEI, realizada de 22 a 26 de maio, em todo o país. Em Minas Gerais, o mutirão de atendimento do Sebrae vai oferecer orientações e capacitações presenciais, além de palestras online diárias e gratuitas sobre marketing, finanças, legislação e tributos com especialistas em pequenos negócios.

