SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três homens foram presos suspeitos de atuarem como 'piratas de rios' nas margens do rio Amazonas. O roubo aconteceu na última sexta-feira (12) e a prisão dos suspeitos foi feita no sábado (13).

O trio entrou fortemente armado na balsa de uma empresa petroleira, fez a tripulação refém por seis horas e roubou cerca de 500 mil litros de combustível, avaliados em R$ 1,5 milhão. Os detalhes da prisão foram apresentados nesta segunda-feira (15) pela PCAM (Polícia Civil do Amazonas).

Enquanto a tripulação estava detida, os 'piratas' fizeram a transferência do combustível roubado para outras embarcações.

Uma das balsas com os suspeitos foi identificada pela polícia quando estava navegando nas proximidades da comunidade de Novo Remanso, a 217 quilômetros de Manaus, informou o delegado Mario Paulo, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado.

A polícia encontrou, na abordagem, 250 mil litros de combustível na balsa, metade da carga roubada. Os homens apresentaram uma nota fiscal falsa e foram presos. Eles foram autuados em flagrante por roubo majorado, pela restrição de liberdade e pelo uso de documento falso.

O combustível roubado foi devolvido para a empresa petroleira e as investigações continuam para identificar o restante do grupo criminoso. Essa é a maior apreensão e recuperação de combustível da história do Amazonas, de acordo com os dados da PCAM.