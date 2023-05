SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um estudante de 12 anos foi baleado na cabeça enquanto ia para escola em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O caso foi confirmado à reportagem pela Polícia Militar e pela Polícia Civil.

O garoto estava indo para a escola com a irmã e uma vizinha, ambas de 7 anos. Ele foi baleado na cabeça no meio do caminho. Segundo a TV Globo, após tentar ajudar a irmã e a vizinha, ele caiu no chão e foi levado ao hospital pelo próprio pai e um vizinho.

A Polícia Militar diz que uma patrulha fazia ronda quando indivíduos dispararam contra a equipe policial. A corporação alega que os policiais se esconderam e não revidaram a ação criminosa.

Após os tiros disparados, o batalhão foi informado que uma pessoa foi ferida por disparo de arma de fogo.

Testemunhas serão ouvidas e diligências serão realizadas para esclarecer a origem do disparo que atingiu Davi, informou a Polícia Civil.

O menino deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres, segundo a Polícia Militar.

A Secretaria da Saúde não deu retorno sobre o estado de saúde de Luiz Davi.